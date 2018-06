Camper rasen in Laichingen um die Wette

Campingfahrer geben sich an diesem Wochenende in Laichingen ein Stelldichein. Sie kommen aus ganz Württemberg und auch darüber hinaus, um gemeinsam ein paar schöne Tage in Gemeinschaft zu erleben und um die gute Albluft zu genießen. 65 Wohnwagen werden von Freitag an zwischen MSC-Heim und Tiefenhöhle zu sehen sein. Doch nicht nur des Vergnügens wegen ist das Treffen geplant. 35 Camper sind gefordert: Sie müssen und wollen zeigen, dass sie mit einem Wohnwagen gut fahren können. Ein Wettbewerb steht an.

Die Camping-Freunde Ulmer Spatzen veranstalten am Wochenende vom 8. bis 10. Juni in Laichingen die 52. Württembergische Meisterschaft im Caravan-Geschicklichkeitsfahren. Der Wettbewerb findet am Samstag von 9 Uhr an auf auf dem Gelände des MSC Laichingen statt, zu dem Zuschauer willkommen sind. Die Teilnehmer in dem Geschicklichkeitsfahren müssen einen Parcours mit zahlreichen Hindernissen bewältigen, und das möglichst schnell. Vor allem das Rückwärtsfahren ist Bestandteil der Prüfungen.

Teilnehmer aus 14 Vereinen

Aus 14 Vereinen kommen die 35 Turnierteilnehmer, die den neuen württembergischen Meister im Caravan-Geschicklichkeitsfahren ermitteln möchten. Die Camping-Freunde Ulmer Spatzen stellen fünf Fahrer für den Wettbewerb: Franz Regenbogen aus Dorndorf bei Illerrrieden, Josef Enderle und Stefan Enderle aus Hüttisheim sowie Gernot und Stefan Schwarz aus Pfuhl. Sie treffen sich monatlich zu gemütlichen Clubabenden im Gasthaus „Goldenes Rad“ in Illerkirchberg.

Die zwei großen Campingplätze auf der Laichinger Alb, der Heidehof in Machtolsheim und das AlbCamping in Westerheim, sind mit dem Jahr 2017 zufrieden. Camping sei wieder im Trend, so die Meinung der Geschäftsführer der beiden Campingplätze.

Die 35 Fahrer messen sich alle auf dem Parkplatz beim MSC-Heim, dort wo der MSC in der Regel seine Cart-Rennen veranstaltet. Alle haben den Parcours mit dem gleichen Wohnwagen bei einer Länge von 4,5 Meter zu bewältigen, den der Landesverband stellt. Bennutzen bei dem Wettbewerb dürfen sie ihren eigenen Pkw. Maximal zwölf Minuten haben sie Zeit, um die Aufgaben in einem Parcours in T-Form zu bewältigen. „Der Parcours stellt höchste Anforderungen und verlangt viel fahrerisches Können“, erklärt Gerhard Stuhlinger aus Laichingen, der seit 35 Jahren dem Verein aus Ulm angehört und dort auch Gründungsmitglied war.

Rückwärts um eine Kurve

Mit dem gestellten Wohnwagen müssen die Turnierteilnehmer etwa rückwärts um eine Kurve fahren, eine etwa 25 Meter lange Strecke rückwärts bewältigen bis zu einer Messlatte, ohne die Markierungen links und rechts zu berühren. Dann heißt es noch, mit Wohnwagen zielgenau rückwärts einparken und dabei die Parklücke richtig zu finden. „Die Aufgaben sind nicht einfach. Da muss man konzentriert fahren“, weiß Gerhard Stuhlinger aus Erfahrung.

Denn er hat in frühere Jahren schon mehrmals an dem Wettbewerb teilgenommen und einmal in Filderstadt gar null Fehler gemacht. Ist dies der Fall, dann hat der Fahrer gewonnen, der beim Rückwärtsfahren zur Messlatte den geringsten Abstand hinterließ. „Auf den Rückspiegel kommt es an, der muss genau eingestellt sein“, erklärt Stuhlinger.

Der Wettbewerb diene auch der Fahrsicherheit im Straßenverkehr, denn da heiße es, sein Wohnmobil oder seinen Wohnwagen sicher zu beherrschen und gut durch die Städte und Gemeinden zu kommen. Es sei wichtig, mit den Gespannen vertraut zu sein, etwa dann, wenn man aus einer Sackgasse wieder herauskommen muss oder nicht ausreichend Wendeplatz hat. Wie bei Motorradfahrern sei Fahrsicherheit wichtig.

65 Wohnwagen sind gemeldet

Die gemeldeten 65 Wohnwagen treffen an diesem Freitag nach und nach ein, vor allem am Nachmittag. Sie platzieren sich auf der abgemähten Wiese von Gerhard Stuhlinger beim MSC-Gelände und bilden dort eine Art Wagenburg. Am Freitagabend steht ein gemütliches Beisammensein an, ehe am Samstag von 9 Uhr an die Meisterschaft startet. Schlachtenbummler werden den ein oder anderen Fahrer anfeuern.

Am Samstagabend erhalten die besten Fahrer bei der Siegerehrung ihre Pokale. Mitglieder des MSC Laichingen servieren dazu ein Essen. Am Sonntag erfolgt die Rückreise. „Mein Traktor steht bereit, sollte ein Wohnwagengespann nicht mehr aus der Wiese kommen“, meint augenzwinkernd Gerhard Stuhlinger. Er freut sich auf die Veranstaltung und ein Wiedersehen mit seinen Camping-Freunden Ulmer Spatzen wie mit denen aus anderen Vereinen.

