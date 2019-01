Busse verspätet, aber Schulausfall kein Thema

Die Laichinger Schulen kommen mit den derzeitigen Schneemassen verhältnismäßig gut zurecht. Unterrichtsausfälle, wie in Bayern, sind aktuell kein Thema. Verspätet eintreffende Schüler allerdings schon. Eine Laichinger Schule hat aus der Not eine Tugend gemacht.

„Ein paar Busse“ seien am Mittwochmorgen verspätet angekommen, sagt Cordula Plappert, Rektorin des Laichinger Albert-Schweitzer-Gymnasiums, jedoch nicht dramatisch, vielleicht Mal eine Viertelstunde. Schule und Schüler könnten mit der Situation umgehen, es sei halt Winter. Auch wenn es der ein oder andere Schüler „vielleicht genießen“ würde, wenn aufgrund der Schneemassen wie örtlich in Bayern der Unterricht ausfällt – Cordula Plappert kann sich dies für Laichingen nicht vorstellen, „das halte ich für unwahrscheinlich“. Plappert selbst, die in Ulm wohnt, musste dem Schnee am Mittwoch Tribut zollen, kam ein paar Minuten zu spät, wegen der schlechten Verhältnisse auf der A8. Da sie aber keinen Unterricht geben musste, sei dies zu verschmerzen gewesen.

Johannes Treß, Schulleiter der Laichinger Anne-Frank-Realschule, war pünktlich in Laichingen am Mittwochfrüh nach seiner Anreise aus Wiblingen. Auch er berichtet von zu spät kommenden Bussen; und von einem besonderen Service seiner Schule: Warten die Schüler morgens länger auf den Bus als üblich, können sie in der Schule anrufen und sich nach dem Status des Busses erkundigen. Den erfragt dann die Schule beim Busunternehmen und gibt den wartenden Schülern durch, wie lange sie noch ausharren müssen. Auch Treß sieht im Moment keine Notwendigkeit, den Unterricht ausfallen zu lassen. Dies müsse im Fall der Fälle aber mit dem Schulamt und in Absprache mit den anderen Laichinger Schulen, deren Schüler ja dieselben Busse nutzen, abgesprochen werden.

Zu spät kommende Busse sind auch an der Erich-Kästner-Grund- und Gemeinschaftsschule ein Thema. Am Donnerstag macht die Schule aus der „Not“ allerdings eine Tugend: Am Montag wurde für diesen Tag spontan ein Wintersporttag ausgerufen. Manche Schüler fahren am Hagsbuch Ski, andere machen sich auf eine winterliche Wanderung.