Bunter Start in die Sommerferien

Gleich zu Beginn der Sommerferien haben die Landfrauen Laichingen ihr diesjähriges Sommerferienprogramm veranstaltet. 15 Mädchen und Jungen konnten sich unter dem Titel „Wir bemalen Leinwand mit Acrylfarben“ künstlerisch betätigen. „Was alle mit Hingabe machten“, so die Landfrauen in einer Mitteilung. Egal ob Sonnenuntergang mit Palmen, Krokodile, Froschkönig, Landschaften oder abstrakte Bilder: Nahezu alles war vorhanden und jedes Bild sei ein wunderschönes Unikat geworden. Im Anschluss wurden noch Zahlenwürfeln, Becher-Domino und unter dem Motto „Alte Spiele neu entdecken“ das Teekessel-Spiel, welches sicher die Eltern und Großeltern der Kinder noch kennen, gespielt. „Ein gelungener Start in die Sommerferien“, so die Landfrauen abschließend.