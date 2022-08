Bunte Körbchen und Töpfe für Kräuter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich zu Beginn der Sommerferien beteiligten sich die Laichinger LandFrauen beim Sommerferienprogramms der Stadt Laichingen. Elf Mädchen hatten sich zu dem Nachmittag „Kräutergarten selbst gestaltet“ angemeldet. Zum Einstieg hörten die Kinder das Kräutermärchen über die Brennnessel.

Danach machten sich alle mit Feuereifer an die Arbeit. Es galt, die bereitgestellten Körbchen und die Tontöpfe für die Kräuter farbig zu gestalten. Mit viel Fantasie bemalten die Kinder diese Teile. Während dem Trocknen der Farben wurden die Schildchen für die Beschriftung ausgeschnitten und zusammengeklebt.

Die Mädchen durften sich unter verschiedenen Gartenkräuter, die von den LandFrauen bereits in Töpfchen vorgezogen waren, aussuchen. Diese wurden dann in die bemalten Töpfe eingepflanzt. Nun konnten die Teilnehmer noch die Körbchen mit Rindenmulch befüllen und mit verschiedenen Steinen verschönern, sowie die Töpfe mit den beschrifteten Namensschilder versehen. So entstanden in kurzer Zeit wunderschöne kleine Kräutergärten, welche die Kinder mit nach Hause nehmen dürften.

Ein Nachmittag der den Teilnehmern und den Veranstaltern viel Freude machte. Einige Spiele rundeten den Nachmittag ab.