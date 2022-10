Bürgerstiftung ruft zur Mitgestaltung auf

„Was braucht’s auf der Laichinger Alb, um die Folgen der Pandemie abzufedern?“, fragt die Bürgerstiftung und lädt zur MNitgestaltung ein. Bereits im April wurde an einem sogenannten „Runden Tisch“ über Handlungsalternativen auf Basis der explorativen Studie zu den Folgen von Corona in Laichingen und Umgebung informiert und dikutiert. Die Studie wurde von der Bürgerstiftung Laichinger Alb in Auftrag gegeben und vom „Institut für Sozialstrategie“ durchgeführt. Das Ergebnis und weitere Informationen sind unter www.institut-fuer-sozialstrategie.de/2022/01/24/corona-folgen-studie/

Ein zweites Treffen findet nun am Donnerstag, 13. Oktober, um 18 Uhr im Auditorium der Volksbank Laichinger Alb statt. Hier möchte man noch mehr darüber erfahren, wo denn der Schuh drückt, und miteinander über mögliche Lösungen sprechen.