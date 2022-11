Bürgermeisterwahl in Bad Ditzenbach: Laichinger versucht´s erneut

Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Ditzenbach im kommenden Jahr wird sich Amtsinhaber Herbert Juhn aus Laichingen wieder zur Wahl stellen. „Ich bin gerne jeden Tag Bürgermeister von Bad Ditzenbach", betonte er im Bad Ditzenbacher Gemeinderat. Auch wenn manches anstrengend sei, könne er trotzdem auf eine schöne Zeit seit der vergangenen Wahl im Jahr 2015 zurückblicken. Dafür dankte er auch den Gemeinderäten: „Es war nicht immer leicht, aber insgesamt haben wir ein gutes, kollegiales Miteinander".

Diese Tatsache sei für ihn mitausschlaggebend gewesen, seinen Hut nochmals in den Ring zu werfen; Juhn nannte in diesem Zusammenhang aber auch das gute Miteinander mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus und im Bauhof sowie in den Kindergärten und Schulen. „Ich habe ein starkes Team, auf das ich mich verlassen kann. Das hat mich dazu bewogen, es erneut zu versuchen", betonte er. „Ich hoffe, dass ich das Vertrauen der Bürgerschaft nochmals erhalten werde."

Juhn entfernte sich anschließend aus Befangenheitsgründen vom Ratstisch. Daraufhin übernahm sein Stellvertreter Hendrik Kuhn den Tagesordnungspunkt, bei dem es um Formalitäten zur Vorbereitung für die Bürgermeisterwahl ging. Die Räte einigten sich darauf, den Wahltermin auf den 5. Februar 2023 zu legen; sollte ein zweiter Wahlgang notwendig sein, wird dieser am 26. Februar stattfinden. Die Stellenausschreibung wird am 11. November im Staatsanzeiger und am 17. November im Mitteilungsblatt der Gemeinde Bad Ditzenbach veröffentlicht.

Bewerbungsschluss ist am 11. Januar um 18 Uhr. Vorausgesetzt, es gibt mindestens zwei Bewerber, ist für den 25. Januar eine öffentliche Vorstellung in der Turnhalle im Ortsteil Gosbach geplant.