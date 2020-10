Bürgermeister Klaus Kaufmann appelliert an die Laichinger

Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann hat noch am Mittwoch mit einem offenen Brief an die Bürger seiner Gemeinde appelliert, Hygienemaßnahmen strikt einzuhalten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. bereits am Dienstag schloss die Verwaltung ihre Türen für Publikumsverkehr. Hier ist Kaufmanns Brief im wortlaut:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Infektionsgeschehen zu CoVid-19 hat mit dem Ausbruch im Pflegeheim ein dramatisches Ausmaß in unserer Stadt angenommen. Besonders tragisch sind die Todesfälle, die unsere Stadt hierbei zu beklagen hat. Den Hinterbliebenen möchte ich an dieser Stelle mein aufrichtiges Beileid für den schmerzlichen Verlust ihrer Angehörigen aussprechen. Den erkrankten Personen wünsche ich eine baldige Genesung. Damit wir die Situation jetzt schnell wieder in den Griff bekommen und keine ungehinderte Ausbreitung des Virus in unserer Bevölkerung eintritt, arbeitet die Stadtverwaltung zusammen mit dem Gesundheitsamt mit Hochdruck daran, die Infektionsketten und Kontakte infizierter Personen nachzuverfolgen und Sorge dafür zu tragen, dass die angeordnete Quarantäne von allen Betroffenen auch strikt eingehalten wird. Diese Kontrollen der Quarantäne finden bei allen unter Quarantäne gestellten Personen täglich statt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Ordnungsamts, die mit dieser Aufgabe betraut sind, arbeiten deshalb bis tief in die Abendstunden hinein und auch am Wochenende. Das ist die eine Seite dessen, was zu tun ist. Die andere Seite erfordert die Unterstützung durch jeden Einzelnen in unserer Stadt, durch Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Jeder von uns kann mit seinem persönlichen Verhalten dazu beitragen, dass dieser Corona-Ausbruch eine Episode bleibt und uns nicht dauerhaft vor unlösbare Probleme stellt, wie das in einigen Ländern bereits der Fall ist, wenn die Zahl der Infizierten eine mehr als kritische Marke überschreitet. Deshalb appelliere ich an alle Einwohnerinnen und Einwohner in unserer Stadt, an Jung und Alt, bleiben Sie bitte zu Hause und reduzieren Sie Ihre persönlichen Kontakte drastisch, das heißt, dass Sie nur noch die zwingend erforderlichen Kontakte und Erledigungen wahrnehmen sollten, wie Arztbesuche, Einkaufen, zur Schule, in den Kindergarten oder zur Arbeit gehen und ähnliche Notwendigkeiten des täglichen Lebens. Und das für eine gewisse Zeit, bis wir wieder Entwarnung melden können, wenn die Infektionszahlen wieder entsprechend zurückgegangen sind.

Ich appelliere an das Verständnis und die Solidarität aller für die aktuelle Situation und den gemeinsamen Willen aufzubringen, unsere Stadt und ihre Bevölkerung vor dem Schlimmsten zu bewahren. Corona kann töten, das mussten wir inzwischen auch in Laichingen mehrfach leidlich erfahren. Mit Ihrem persönlichen Verhalten können Sie Menschenleben retten, vielleicht sogar das von einem geliebten Angehörigen. Und dazu braucht es nicht viel – nur ein bisschen persönlichen freiwilligen Verzicht. Denken Sie bitte auch an unsere Betriebe, die kaum noch weitere Einschränkungen mehr verkraften könnten, sollte das Infektionsgeschehen weiter ansteigen. Und davon hängen die Arbeitsplätze vieler in unserer Stadt ab. Kontaktvermeidung und die Einhaltung der Corona-Regeln wie das Abstandhalten, Masken tragen, Hände gründlich waschen und regelmäßig zu lüften sind der beste Corona-Schutz, den es derzeit gibt. Wer sich konsequent daran hält, hat ein gegen Null gehendes Risiko sich und andere mit dem Virus zu infizieren. Achten Sie bitte auf sich und Ihre Mitmenschen. Dafür möchte ich Ihnen allen jetzt schon ein herzliches Dankeschön sagen und ich hoffe sehr, dass ich bald wieder bessere Neuigkeiten verbreiten kann.

Herzlichst Ihr

Klaus Kaufmann

Bürgermeister