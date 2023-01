Bürgerinformation über möglichen Beitritt zum Biosphärengebiet

Die Planung für eine Erweiterung des Biosphärengebiets Schwäbische Alb ist gestartet. Kommunen haben nun die Möglichkeit, einen Antrag zum Beitritt zu stellen. Der Gemeinderat der Stadt Laichingen wird in seiner Sitzung am Montag, 13. Februar, hierüber beraten und einen Beschluss fassen. Zur Vorbereitung findet am Mittwoch, 8. Februar, um 20 Uhr eine Bürgerinformationsveranstaltung in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen statt, wie die Stadtverwaltung schreibt.

Dabei werden unter anderem Vertreter des Regierungspräsidiums anwesend sein, die über die Voraussetzungen allgemein, über Vor- und mögliche Nachteile sowie die Auswirkungen eines Beitritts informieren und zugleih für Fragen zur Verfügung stehen. Zu dieser Veranstaltung lädt die Stadt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein.