Bürgerbeteiligung ja, aber nun über ein Onlineverfahren

Der Gemeinderat der Stadt Laichingen hatte entschieden, einen Antrag auf Aufnahme in eines der Stadtsanierungsprogramme auf den Weg zu bringen. Dazu ist eine weitgehende Bürgerbeteiligung erforderlich. Vorgesehen waren dazu zwei Termine im September. Dabei sollten Interessierte über die Gesamtstadt mit Vortrag sowie Vorstellung der Planung und des zeitlichen Ablaufs informiert werden. Zudem waren Bürgerwerkstätte im Zeitraum vom 19. Oktober bis 3. November in der Kernstadt und den Teilorten geplant.

Corona und die Auswirkungen

Doch Corona scheint dem einen Strich durch die Rechnung zu machen. Seitens der Stadtverwaltung heißt es in einer Mitteilung: „In der Regel ist hier ein großes Interesse aus der Bevölkerung sowohl in der Kernstadt als auch in den Teilorten zu erwarten. Das würde in der Folge aber volle Hallen bedeuten. Aufgrund der inzwischen wieder sehr dynamischen Entwicklung der CoVid-19-Infektionszahlen können Veranstaltungen in voll besetzten Hallen aber nicht durchgeführt werden. Nachdem wir geprüft haben, wie viele Personen unter der aktuellsten Version der Corona-Verordnung des Landes derzeit in die jeweilige Halle passen, hat sich herausgestellt, dass die geplanten Bürgerveranstaltungen definitiv so nicht möglich sind.“

Die Stadtverwaltung, so weiter in der Mitteilung, hätte bis zuletzt abgewartet, ob nicht doch eine Chance bestünde, die Hallen für die Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung zu nutzen.

Andere Form der Bürgerbeteiligung wählen

„Um andere Formen der bei diesem Verfahren so wichtigen Bürgerbeteiligung rechtzeitig auf den Weg zu bringen und um keine Verzögerung bei der Antragstellung im Sanierungsprogramm zu erleiden, mussten wir spätestens jetzt entscheiden, die Bürgerbeteiligung online durchzuführen. Bei einer Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt gäbe es sonst keine Möglichkeit mehr, kurzfristig und rechtzeitig bis zum Projektstart am 14. September auf eine intensive Onlinebeteiligung umzuschwenken, weil die Vorbereitungen dafür sehr aufwendig sind“, teilt die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Klaus Kaufmann (parteilos) mit.

Absprachen mit dem Projektpartner

Es werde nun eine Bürgerbeteiligung über mehrere verschiedene Online-Beteiligungsverfahren geben. „Mit unserem Projektpartner, der Wüstenrot Städte- und Wohnungsbau GmbH, hat eine Besprechung zur Umsetzung der Bürgerbeteiligung unter Corona stattgefunden. Die Vorbereitungen für die Online-Beteiligungsverfahren laufen dazu bereits auf Hochtouren. Selbstverständlich wird es für diejenigen, die nicht online sind, auch Möglichkeiten geben, uns Anregungen und Wünsche mitzuteilen und mit uns in Austausch zu gelangen“, heißt es und weiter: „Wir denken, wir haben trotz aller Widrigkeiten eine gute Möglichkeit gefunden, unsere Bevölkerung intensiv einzubinden, was uns sehr wichtig ist. Unser Projektpartner hat diesbezüglich bereits in mehreren Kommunen positive Erfahrungen sammeln können, so dass auch bei uns die Meinungen und Anregungen aus der Bevölkerung im weiteren Verfahren entsprechend berücksichtigt werden können. Um welche Online-Beteiligungsverfahren es sich im Detail handelt und wie man sich daran beteiligen kann, werden wir rechtzeitig zum Projektstart veröffentlichen. Wir bitten die Bevölkerung für die Änderung um Verständnis.“