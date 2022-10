Bühnenrocker als „Special Guests“ begeistern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich. Nach zwei Jahren Verzicht begrüßte Markus Kässer, der Theaterleiter, am vergangenen Wochenende die Gäste der Theatertage der Chorgemeinschaft im Sängerheim wieder in Präsenz. Er tat dies kurz und knackig, denn sogleich überließ er Jana und Kathleen Ascher von den Bühnenrockern das Feld. Die beiden übernahmen die Aufgabe, die Gäste offiziell zu begrüßen. Witzigerweise verloren sie nicht ein Wort dabei. Stattdessen blätterten sie mit aussagekräftiger Mimik und Gestik Plakate um, auf denen zu lesen stand, was sie zu sagen hatten. Ronja Baumeister und Markus Kässer folgten mit einem Sketch, in dem sie eine Anwältin mimte, die die Unzulänglichkeiten ihres Mandanten positiv in „Anwaltssprache“ ausdrückte. Das Publikum lachte, und mindestens die Frauen waren sicherlich froh, dass sie solchen Männern nur in sehr seltenen Fällen im wahren Leben begegnen.

Gleich im Anschluss gehörte die Bühne wieder den Bühnenrockern. Diesmal waren die jungen Schauspieler als Schüler und Lehrerin zu Gange, die sich – jeder für sich – im Laden „Schabernack und Killefitz“ auf das neue Schuljahr vorbereiteten. So schauten die Schüler nach Hilfsmitteln zum Lehrer Ärgern und die Lehrerin nach Unterstützung, um genau diese Streiche abzuwehren… Zum Glück ging alles gut aus – mit dem gemeinsamen Kauf einer Friedenspfeife aus dem Sonderangebot konnten doch alle entspannt ins neue Schuljahr gehen. Ganz ohne Scheu agierten die Jungschauspieler, hatten eine wunderbare Aussprache und waren absolut textsicher. Es war ein Genuss, diese Spielfreude zu sehen – mehr davon.

Weiter ging es musikalisch. Die Voxi-Girls erklärten singender Weise, wie sie sich wegen der Energiesparmaßnahmen auf die kalten Temperaturen im Sängerheim einstellen: „Ja, wir tragen jetzt Zwiebellook, das ist der Trick, er hält uns warm, und wir sind trotzdem verführerisch!“ Denn es sei ja nun einmal so: „Hier oben (im Sängerheim) wird d´Heizung jeda halba Stond für a ganza Stond komplett ausgmacht, ja, des i‘sch halt wia s´isch.“ Es gab noch viel mehr Programmpunkte bevor der kurzweilige und unterhaltsame, von vielen Lachern begleitete Abend mit herzlichen Dankesworten von Vorstand Klaus Ascher endete. Es war einfach schön, wieder gemeinsam zu lachen und die Gemeinschaft zu genießen. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie auf der Internetseite www.chorgemeinschaft-westerheim.de.