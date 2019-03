Buch oder App? So bringe ich meinem Kind das Lesen richtig bei

Mit Kinder- und Jugendbüchern und -medien kennt sich Christine Kranz bestens aus. Immerhin ist sie seit vielen Jahren für die Leseempfehlungen der Stiftung Lesen verantwortlich und hält jährlich 80 bis 100 Seminare und Fortbildungsveranstaltungen zu den Themen Kinderliteratur, Vorlesen und Praxis der Leseförderung. Ihr Steckenpferd ist die Leseförderung für diejenigen Kinder, die keinen Lesehunger verspüren. Auf Einladung der Stadtbücherei Laichingen und der Volkshochschule nahm sie am vergangenen Freitag interessierte Zuhörerinnen in der Stadtbücherei mit auf eine unterhaltsame Reise „Vom Bilderbuch zur App – und zurück“.

Mindestens 800 Kinderbücher jährlich liest Christine Kranz – und das in gedruckter Form, als klassisches Buch, oder als digitales Medium, zum Beispiel als App. „Ich finde es wichtig, dass man Beides hat. Man sollte das gesamte Angebotsspektrum nutzen“, so ihre Erkenntnis, entscheidend sei die Qualität. Kinder ausschließlich dazu anzuhalten, gedruckte Werke zu lesen, sei ganz falsch. „Handy und Internet sind da und werden nicht mehr verschwinden. So müssten wir unsere Kinder fit für die digitale Welt machen.“ Einschränkend ergänzte sie, dass Digitales bei Kindern unter drei Jahren allerdings nicht zu empfehlen sei.

Wichtig ist die Lesemotivation

Wichtiger als die Entscheidung, ob digital oder gedruckt ist für Kranz die Lesemotivation von Kindern. Und die könne man am besten fördern, indem man Kindern von klein auf vorlese. Alle einschlägigen Studien zeigten, dass das lesende Vorbild, der spielerische Umgang mit Büchern und das Vorlesen im Elternhaus einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche später Freude am eigenen Lesen haben. Kinder die so aufwachsen, seien später besser in der Schule, weil sie über Lesemotivation und -praxis auch die Lesekompetenz trainierten, die in allen Fächern gebraucht wird.

Christine Kranz referierte auf Einladung von VHS und Stadtbücherei über Kinder- und Jugendbüchern und warb fürs Lesen. Sie hält jährlich 80 bis 100 Seminare und Fortbildungsveranstaltungen. (Foto: Bücherei)

Kinder, deren Eltern ihnen nicht vorlesen, selbst kaum oder gar nicht lesen und in deren Haushalten Lesemedien keine Rolle spielten, hätten ein erhöhtes Risiko, bis ins Erwachsenenalter hinein keinen ausreichenden Zugang zum Lesen gefunden zu haben. Wenn Grundkompetenzen wie Wortschatz, Konzentration, Wissen, phonologische Bewusstheit fehlten, laufe das meist auf Deutschnachhilfe hinaus – und das nicht selten bereits in den ersten Klassen.

Wichtig sei es vor allem, Kinder zum Lesen zu verführen – mit Texten, die so ausgewählt sind, dass keine unnötigen Hürden aufgebaut werden. Kinder sollten nicht mit zu anspruchsvollen Leseangeboten überfordert werden. Vor allem sollten Lesevorlieben berücksichtigt werden. Ihr Credo: „Kinder haben ihren eigenen Geschmack. Den gilt es zu berücksichtigen.“ Auf dem aktuellen Buch- und Medienmarkt gebe es zahlreiche Trends, mit denen man bei Kindern die Lust auf Bücher wecken könne. Die „Zutaten“ für ein gutes Buch seien immer Witz, Spannung und Phantasie.

Begeistert ist Christine Kranz, die Mutter von vier Söhnen ist, von Silent Books, also Wimmelbilderbüchern, in denen sehr detailliert Szenen des Alltags dargestellt werden. Nur Bilder – von wegen, hier sei das Spiel mit Worten angesagt. Neben den vielleicht bekanntesten Werken von Ali Mitgutsch stellte sie eine Vielzahl weiterer empfehlenswerter Bücher und auch interaktiver Apps vor, die Sprechanlässe fördern, so zum Beispiel „Spaziergang mit Hund“ von Sven Nordqvist. Gefragt seien aber auch Zusatzelemente wie Klappseiten, Geräuschfelder oder integrierte Rätsel.

Mit Büchern zu crossmedialen Figuren, die Kinder aus dem Fernsehen kennen, könne man an die Medienvorlieben von Kindern anknüpfen, so „Die Eiskönigin“, „Marvel Avengers“ oder „Lego Ninjago“. Gut für die Sprachentwicklung seien aber auch Gedichte: „Sie sind in, Kinder lieben sie und lernen dadurch das Zuhören“, so die Expertin. „Ebenso im Trend liegen Mint-Bücher zum Forschen und Entdecken“, erklärte Kranz. Als Beispiel nannte sie „Die Kackwurstfabrik“ von Marja Baseler.

Jungen mögen Sachbücher

„Jungen sind besonders an Sachbüchern und Comic-Texten interessiert.“ Ein besonderes Highlight seien unter den männlichen Lesern seit vielen Generationen die StarWars-Bücher. „Ebenfalls stehen Sachbücher mit Rekorden und Superhelden sehr hoch im Kurs“, so Kranz. Die Mädchen seien im Vergleich sehr einfach zu motivieren und würden auch gerne mal zu den „Jungenbüchern“, wie zum Beispiel das Buch „Die drei ???“ greifen.

Moderner Lesestoff unterscheide sich grundlegend von dem, was bei der heutigen Eltern- oder Großelterngeneration im Bücherregal stand. Christine Kranz warnt ausdrücklich davor, die eigenen Lesevorlieben auf die Kinder zu übertragen. Natürlich dürften Jungs ein Actionbuch aus der Bücherei ausleihen, auch wenn die Mutter vielleicht Pippi Langstrumpf bevorzugt hätte: „Man braucht nicht jedes Mal den Jugendliteraturpreis mit nach Hause nehmen.“