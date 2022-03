Brückenpfeiler der Erinnerung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit bewegenden Worten erinnerte sich Pfarrer Viktor Moosmayer (90) an die ersten Jahre in der damals jungen Gemeinde Maria Königin. Er war als Ehrengast aus Untermarchtal angereist, um am Sonntagsgottesdienst am 20. März teilzunehmen.

Anlass für die durch die Schola festlich umrahmte Messe war die Einweihung des von ihm gestifteten Gedenksteins. Er erinnert mit einer Bronzetafel an die erste katholische Kapelle „Maria Immakulata“ aus dem Jahr 1930. Sie stand auf dem Platz, wo jetzt das Pfarrhaus an der Gartenstraße steht. Durch Funkenflug in den Dachstuhl war diese am 14. April 1971 abgebrannt.

Die neue Pfarrkirche Maria Königin war schon 10 Jahre vorher eingeweiht worden, sodass sich ein Wiederaufbau erübrigte.

Eine dankbare Rückschau prägte auch die sich anschließende Weihe des von Bildhauer Konrad Braun aus Heudorf am Bussen angefertigten Gedenksteins.

Beim Ständerling konnte sich der erste Pfarrer der Gemeinde überzeugen, dass aus den kleinen Anfängen damals die Gemeinde ständig größer geworden ist. Pfarrer Karl Enderle, der die Weihe vornahm, betonte, dass ein Stein zwar „lange hält“, aber die eigentliche Erinnerung spiele sich im Herzen ab, die Menschen untereinander und mit Gott verbinde.

Bei schönstem Frühlingswetter freute sich Pfarrer Viktor Moosmayer über die herzlichen Begegnungen mit Gemeindemitgliedern. Darunter befand sich das erste Paar, das er in Laichingen getraut hatte. Große Dankbarkeit prägte die Atmosphäre, sich nach so langer Zeit wieder zu sehen.