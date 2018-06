Briefwahl-Rekord auch in Laichingen

Auch in Laichingen schlägt der Trend von immer mehr Briefwählern durch. Stand Donnerstagvormittag hatten 1593 Wahlberechtigte bei der Stadtverwaltung Briefwahl-Unterlagen für die Bundestagswahl am Sonntag beantragt. Vor vier Jahren hatten insgesamt 1157 Wahlberechtigte per Brief ihre Stimme abgegeben. Damals war aber auch die Zahl der Wahlberechtigten, wenn auch nur um einen Hauch, kleiner: 7829. In diesem Jahr sind es 7910. Wer noch am Freitag die Briefwahl beantragen will, kann dies noch bis 18 Uhr tun: die Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausfüllen und sie bis spätestens 18 Uhr bei der Stadtverwaltung oder den Ortsverwaltungen abgeben oder per Post an die Stadtverwaltung schicken. Abgelaufen ist seit Donnerstag, 12 Uhr, die Möglichkeit, die Briefwahl auf digitalem Weg zu beantragen.