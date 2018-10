Brand und dichter Rauch in Machtolsheim: Wehren im Großeinsatz

Zu einem großen Brand ist es am Sonntagabend gegen 19 Uhr in Machtolsheim gekommen. In einer Garage aus Holz beziehungsweise einer Scheune als Anbau an ein Wohnhaus in der Heidehofstraße 1 brach das Feuer aus. Die große Gefahr: Das Feuer mit hohen Flammen wollte auf das Wohnhaus überspringen. Glücklicherweise konnten alle Bewohner ins Freie gelangen. Als die Feuerwehren eintrafen, brannte die Scheune bereits lichterloh. Voller Einsatz der zahlreichen Wehren aus Laichingen und Umgebung war gefordert, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Die Wehrleute löschten das Feuer auch mit C-Rohren. Insgesamt waren 71 Wehrmänner und Wehrfrauen aus Laichingen und den Stadtteilen sowie aus Nellingen, Merklingen und Ehingen angerückt. Die Ehinger Wehr brachte ihren Atemschutz-Gerätewagen mit, da dichter Rauch die schwere Löscharbeiten beeinträchtigte. Die Drehleiter wurde gebraucht. Stadtbrandmeister Gerhard Kölle koordinierte den Einsatz. Auch Rettungssanitäter und Polizei waren am Brandort in Machtolsheim. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Fachleute von Wehr und Polizei wollen den Brand an diesem Montag näher untersuchen. Der Rauch infolge der Löscharbeiten lag wie ein dichter Nebel in der Heidehofstraße und den angrenzenden Straßen. Wie zu hören war, seien in der Scheune Holz, Geräte, Fahrzeuge und auch Gasflaschen gelagert gewesen, was den Einsatz problematischer machte. Ob und wie stark das angrenzende Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen worden ist, konnte am späten Sonntagabend noch nicht gesagt werden. Die 71 Wehrleute verhinderten wohl ein Übergreifen auf das Wohnhaus. Die Löscharbeiten zogen sich bis spät in die Nacht hin. Foto: Zwiebler