Boutique Bananas wird vorübergehend zur Kunstgalerie

In den Schaufenstern der ehemaligen Boutique Bananas im Herzen von Laichingen kann man sich ab sofort beim wöchentlichen Bummel durch die Straßen von Bildern und Gemälden der Projektgruppe „Malerei“ des Vereins „Kunst & Kultur in LA“ begeistern und inspirieren lassen.

In dieser aktuellen Ausstellung treffen sich Lebensläufe und Lebenslinien der Künstlerinnen und Künstler. Sie alle geben mit ihren Werken Einblicke in das weite Spektrum ihres Schaffens.

Kreativität schaffen, erleben und sehen ist das Motto der Künstler des Vereins Kunst & Kultur in LA. Kontraste erleben, Kontraste schaffen und sichtbar machen, so beschreiben sich die Künstler selbst mit den ausgestellten Werken.

Gemeinsam bringen die ausstellenden Maler Rose Lamparter, Elfi Ehni-Bäumler, Brigitte Schmauder, Gisela Jungbauer, Nicole Diener, Claus Schrag und Rudolf Kosow die spürbare Lust am Malen und die Lust an Kreativität bei all ihren Werken zum Ausdruck.

Kontaktadressen für eventuelle Rückfragen zu den Werken findet man in den jeweiligen Fenstern oder im Internetauftritt der Projektgruppe Malerei unter www.kukuinla.de.