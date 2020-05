„Wir vermissen Euch“ steht in großen Buchstaben am Balkon des Seniorenzentrums Laichingen. Gemeint damit sind die Familien der Bewohner.

In einer der Gesprächsrunden der letzten Woche ging es auch um die Kommunikation während dieser besonderen Zeit. Dabei kamen auch Botschaften wie die „stayhome“-Bilder der Pflegekräfte zur Sprache. Ein Bewohner äußerte, man könne doch Rauchzeichen schicken oder etwas an die Hauswand hängen, dann würden es bestimmt viele sehen. So kamen die Mitarbeiter der Einrichtung auf die Idee, diese Bewohneridee gemeinsam mit den Senioren umzusetzen.

Denn auch den Bewohnern geht es nicht anders wie den meisten Deutschen in dieser Situation: Auch wenn viele die sozialen Distanzierungsmaßnahmen verstehen und im Grundsatz gut heißen, fehlt ihnen dennoch der direkte Kontakt zu ihren Familien. Die Bewohnerin Anna Häberle drückt das so aus: „Ich fühle mich hier wirklich wohl aber mir fehlen meine Kinder“. Zwar ermöglicht die Einrichtung natürlich Balkongespräche, Telefonate und Videotelefonate, aber diese können das Bedürfnis nach familiären Begegnungen nur teilweise stillen.

Die Bewohner haben gemeinsam mit den Betreuungskräften die Buchstaben gebastelt. Bewohner Josef Müller erzählt: „Das Basteln hat mir richtig Spaß gemacht. Ich würde gern mal wieder meine Tochter sehen, solange muss ich halt warten. Die Zeit vergeht ja schnell.“ Und damit bis dahin alle Angehörigen sehen können, wie sehr sie vermisst werden, wurde die Botschaft anschließend gut sichtbar an den Balkon gehängt.