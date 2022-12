Boogie- und Blues-Pianist Thomas Scheytt gibt ein Konzert im Alten Rathaus

Anlässlich eines Klassentreffens am Samstag, 17. Dezember, wird Thomas Scheytt, der von der 1. bis zur 7. Klasse in Laichingen zur Schule ging, auf Wunsch seiner Klassenkameraden ein Sonderkonzert anbieten. Dieses wird innerhalb der „Stunde der Kammermusik“ am Sonntag, 18. Dezember, um 11 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses stattfinden.

Thomas Scheytt, zweifacher Gewinner des German Blues Award, gilt laut Veranstalter als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Der Laichinger Pfarrersohn erhielt seinen ersten Orgelunterricht in der St.-Alban-Kirche und liebäugelte zeitweise mit einer Ausbildung zum Kirchenmusiker. Sein Wunsch, Philosophie zu studieren, war allerdings stärker, was ihn „geradewegs“ in eine Karriere als Bluesmusiker führte. Scheytt gehört zu den meistbeschäftigten Musikern der europäischen Blues- und Boogie-Szene. Er ist seit mehr als 20 Jahren nicht nur als Solist, sondern auch mit seinem Trio Boogie Connection in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland zu Gast. Vor drei Jahren erhielt er mit seiner Band zum vierten Mal eine Einladung zum weltberühmten New Orleans Jazz Festival in Ascona.