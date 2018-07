Bogenschützen holen vier Goldmedaillen

In der Reutlinger Storlachhalle haben die Bezirksmeisterschaften der Bogenschützen stattgefunden. Für die Schützen der Schützengilde Laichingen war dieser Tag überaus erfolgreich. Sie konnten mit vier Mal Gold, einmal Silber und einer Bronzemedaille nach Laichingen zurückkehren.

Die Tagesbestleistung mit 565 von 600 möglichen Ringen schoss Klaus Mecklenburg in der Altersklasse Compound von der Schützengilde Laichingen. Hardy Kaun konnte in der sehr gut besetzten Schützenklasse Compound Platz eins mit 563 Ringen belegen. In dieser Klasse kam es zu einer Ring-, Zehner- und Neunergleichheit. So wurde der erste Platz dann auch von Engelbert Tschernitsch vom BSV Steinlachtal belegt. Der dritte Platz ging mit 557 Ringen an Sascha Meudt aus Laichingen. Die drei Laichinger Compound-Schützen konnten mit ihren erstklassigen Einzelresultaten auch den Mannschaftswettbewerb für sich entscheiden. Sie freuten sich sehr über ihre Erfolge und die gewonnene Meisterschaft.

In der Damenklasse Compound ging der Meistertitel mit erstklassigen 557 Ringen an Lucia Kupczyk von der Schützengilde Laichingen. Ihre junge Vereinskameradin Jessica Schiffbauer belegte in dieser Klasse mit 480 Ringen Platz zwei.

In der Jugendklasse Recurve belegte Marcel Schwenkschuster aus Laichingen mit 445 Ringen Platz acht. In der stark besetzten Schützenklasse Recurve erreichte Jürgen Schmutz mit 502 Ringen Platz 14. In der Altersklasse Recurve schickte die Schützengilde drei Starter ins Rennen. Achim Payer belegte bei seinem ersten Start bei einer Bezirksmeisterschaft mit 462 Ringen Platz 16. Nicht weit entfernt platzierte sich Michael Steffen auf Platz 19 mit 458 Ringen. Ihm folgte auf Platz 20 Rudolf Brumm mit 446 Ringen. Somit hatten die Schützen der Altersklasse Recurve das Mittelfeld fest in ihrer Hand. Mit der Mannschaft belegten die drei Schützen der Altersklasse noch Platz fünf.

Bei den Blankbogenschützen, bei denen ohne Visier geschossen wird, konnte sich Hans Huber mit 401 Ringen und Platz fünf in der Mitte des Feldes platzieren. Sein Sohn Peter Huber belegte mit 270 Ringen Platz acht.

