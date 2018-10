Laichingen - Ein Stück Bodensee hat der Sportverein Suppingen am Samstag und Sonntag in die Kornberghalle geholt: Denn beim neunten Suppinger Weinfest schenkte der SVS seinen Besuchern Hagnauer Wein aus. Der kam bei den vielen Gästen sehr gut an, egal ob rot, rosé oder weiß. In der mit Lauben und Fässern herbstlich-schön dekorierten Halle erlebten die Besucher unterhaltsame Stunden bei Tanz und Musik und guten Essen, aber auch bei einem Kabarett: Zu Gast auf der Alb war Elfriede Schäufele als Raumpflegerin, die aus zahlreichen SWR-Fernsehsendungen bekannt ist.

Bereits zum neuen Mal hieß es in Suppingen „Herzlich willkommen zu guten Weinen und kulinarischen Leckerbissen beim Weinfest“. Im zweijährigen Rhythmus richtet der Sportverein dieses Fest aus, immer im Wechsel mit den Jahresfeiern mit Ehrungen. In zwei Jahren kann der SVS dann die zehnte Auflage des Weinfests feiern, verbunden mit dem 90-jährigen Bestehen des Vereins. Zusammen können 2020 dann 100 Jahre gefeiert werden – Grund für eine größere Jubiläumsfeier, wie der Vorsitzende Bernd Kühnle sagt.

Weinfest in Suppingen seit 2002

Alle zwei Jahren nimmt der SV Suppingen seine Gäste mit auf eine „Reise durch Weinlandschaften Deutschlands“ mit. Die Idee dazu hatte der ehemalige Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Götz, wie Theaterleiter Ludwig Nüßle und Kassierer Michael Nüßle zu berichten wissen: Wein aus Mundelsheim ist bei der Premiere im Jahr 2002 vorgestellt wurden, dann wurde Wein aus Oberrotweil im Kaiserstuhl (2004), aus Deidesheim in der Pfalz (2006), aus Auggen im Markgräflerland (2008) ausgeschenkt. Die Suppinger Weinreise führte dann nach Schweigen-Rechtenbach an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz (2010), Cleebronn bei Heilbronn, Kirschroth bei Bad Kreuznach (2014) sowie nach Oberkirch in der Ortenau (2016).

In diesem Jahr nun machten die Sportler aus Suppingen Halt am Bodensee, und zwar in Hagnau unweit von Meersburg. Eine SVS-Delegation mit Rolf Bucher an der Spitze hatte bei einer Ausfahrt verschiedene Weine der Region getestet und die ihrer Meinung nach besten für das Fst in Suppingen ausgewählt. An den Rebhängen des Winzervereins Hagnau reifen sehr gute Weine, die nun in Suppingen ausgeschenkt wurden. Die Trauben wachsen und gedeihen direkt an den Sonnenhängen des schützenden Bodensees mit Blick über das Wasser auf das Schweizer Alpenvorland und die Felsformationen der Bergriesen. Der Winzerverein Hagnau wurde 1881 gegründet und ist heute mit 52 Winzerfamilien und einer 166 Hektar großen Rebfläche der größte genossenschaftliche Weinbaubetrieb am Bodensee.

60 Helfer im Einsatz

Rund 60 Mitglieder und Helfer waren am Wochenende im Einsatz, um die vielen Gäste zu verköstigen und um den Hagnauer zu präsentieren und auszuschenken. Das neunte Suppinger Weinfest haben federführend organisiert Bernd Kühnle, Frank Burkhardt, Sarah Stucke, Kathrin Neuschl, Michael Nüßle, Patrick Nüßle, Birgit Hack und Laura Stucke. „Wir sind mit der Resonanz und dem Verlauf des Festes zufrieden. Die Leute fühlten sich bei uns wohl. Sie ließen es sich schmecken und erlebten schöne Stunden in der Kornberghalle“, resümierte der Vereinsvorsitzende Bernd Kühnle. Das Winterwetter habe sicherlich den ein oder anderen Gast abgehalten.

Mit einem unterhaltsamen Abend bei Musik und Tanz begann am Samstagabend das Suppinger Weinfest, bei dem die „Aspach Buam“ aus Reudern bei Nürtingen mit Sängerin gute Musik mit vielen Schlagern und Oldies in die Kornberghalle zauberten. Zahlreiche Gäste wagten Tänze, es wurde aber auch geschunkelt und kräftig geklatscht. Am Sonntag gab es einen reichhaltigen Mittagstisch zur Unterhaltung der Jugendkapelle des Musikvereins Suppingen, ehe am Sonntagnachmittag das Duo „Jauchzaaa“ handgemachte Musik zur guten Unterhaltung bot.

Was zum Lachen

Lachtreffer landete dann am Abend „Raumpflegerin“ Elfriede Schäufele mit ihrem frechen Mundwerk, die als die „schwäbischste aller Putzfrauen“ gilt und bei der Ordnung und Sauberkeit keine Grenzen kennen. Sie putzte in Suppingen gleich in mehren Sprachen und plauderte, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Die „Großkopfete“ nahm sie schwer auf die Schippe. Ob als Kaiserin Sissi oder resolute Raumpflegerin Elfriede Schäufele alias Michael Panzer beherrscht Satire, Kabarett und Comedy in jeder Rolle. Seit 28 Jahren ist er als Fräulein Wommy Wonder ein Publikumsmagnet.