Blutspenden werden auch während der Weihnachtsfeiertage benötigt

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet dringend vor Weihnachten und zum Jahreswechsel zur Blutspende. Als Dankeschön erhalten Spenderinnen und Spender eine exklusive DRK-Trinkflasche aus Glas.

Blut wird jeden Tag für Unfälle, Operationen und akute Erkrankungen dringend benötigt, auch während Weihnachten und dem Jahreswechsel. Zur lebensnotwendigen Versorgung der Patienten sind allein in Hessen und Baden-Württemberg täglich mehr als 2700 Blutkonserven erforderlich. Das DRK bittet daher am Donnerstag, 22. Dezember, oder Freitag, 23. Dezember, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Daniel-Schwenkmezger-Halle, Beim Käppele in Laichingen, um Blutspenden.

Die Blutspende ist nur mit einer vorherigen Terminreservierung unter www.blutspende.de/termine möglich.