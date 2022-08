„Blühende Alb“ – Bauern für Bienchen und Blümchen

Die Teilnehmer des Projektes „Blühende Alb“ laden zu zwei Wanderungen durch die „Blühende Alb“ ein. Bei den Wanderungen entlang der Blühstreifen wird die Umsetzung des Projektes erlebbar, heißt es ind er Pressemitteilung. Peter Werner und Thomas Pfeifle, zwei teilnehmende Landwirte, präsentieren und erläutern dabei, welche Auswirkungen die landwirtschaftliche Produktion auf die Natur hat, aber auch wie die Landwirtschaft in Einklang mit der Natur gestaltet werden kann.

Am Projekt „Blühende Alb“, welches im Frühjahr 2019 gestartet ist, nehmen inzwischen über 150 Landwirte und seit diesem Jahr auch mehrere Schulen und auch einige Gemeinden teil. Die teilnehmenden Landwirte nutzen ihre Ackerflächen nicht nur für die Lebensmittel- und Viehfutterproduktion, sondern stellen freiwillig einen Teil ihrer Flächen in Form von Blühstreifen der Natur zur Verfügung. Die Äcker wurden mit bunten Blühmischungen miteinander vernetzt und somit auf einer Fläche von insgesamt mehr als 16 Fußballfeldern Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Vögel und vieles mehr geschaffen.

Dabei ist es wichtig, dass die einzelnen Blühstreifen, also Lebensräume miteinander verbunden sind, so der Landesbauernverband. Durch die Vernetzung der Blühstreifen finden die Insekten in kurzen Abständen immer wieder Blühflächen. Am Beispiel der Blühstreifen könne man sehen, wie die Vielfalt der Insekten durch die Landwirtschaft gefördert werden kann. Viele Insektenarten sind von bestimmten Pflanzenarten abhängig. Die Blühstreifen bieten den Insekten eine wichtige Nahrungsquelle, ein Quartier, Paarungstreffpunkt und bilden vor allem ein Wegenetz durch die Landschaft. Der Gemeinschaftssinn und eine Lebensmittelproduktion, die mit dem Wohl der Insekten in Einklang steht, stehen beim Projekt an erster Stelle“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Teilnahme an den Wanderungen ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt zur ersten Wanderung ist am Donnerstag, 11. August, am Hof Pfeifle, Bannholz 1, in Gomadingen-Steingebronn. Los geht’s um 19 Uhr. Die zweite Wanderung startet am Donnerstag, 18. August, am Hof Werner, Grabenstetter Straße 30, in Römerstein-Strohweiler. Los geht’s auch hier um 19 Uhr.