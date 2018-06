Blick in eine düstere Zukunft

Wer versteht wirklich, was sich in Syrien abspielt? Und wer schlägt da eigentlich auf wen ein und warum? Um das zu erklären, ist Jörg Armbruster am Dienstag zu Gast gewesen in Laichingen. Aber nicht nur, weil er Ahnung hat, sondern auch weil er packend und verständlich erzählen kann. Als Korrespondent der ARD brachte Armbruster über Jahre hinweg den Nahen Osten in deutsche Wohnzimmer, jetzt leistete er im Auditorium der Volksbank für 200 Besucher hervorragende Aufklärungsarbeit zu einem hochkomplexen Thema.

Es mag sein, dass Armbrusters Bekanntheitsgrad auch durch die 2013 erlittene Schusswunde im syrischen Aleppo gestiegen ist, selbst thematisierte er das Ereignis in Laichingen nur am Rande. Für den Journalisten geht es nach wie vor um das große Ganze im Nahen Osten. Darum, wie eine Region die ganze Welt in Atem hält sowie um einen Flächenbrand mit weltweiten politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen.

„Aleppo war einst die Endstation der Seidenstraße und eine der schönsten Städte überhaupt. Es lohnt sich vorzustellen, was da verloren geht“, sagte Armbruster, dessen glasklar-nüchterne Urteilsfähigkeit sich dann in eine sanfte Liebeserklärung wandelte; vor allem, wenn es um menschliche Begegnungen im Nahen Osten und den Zauber von Aleppo ging. Aleppo, die schwer umkämpfte und größte Stadt Syriens, in der gerade noch zehn Prozent der Bevölkerung lebt, habe eine zentrale Bedeutung und werde laut Armbruster „nie mehr wieder so sein wie sie war“.

Nachdem die Kämpfe um Aleppo trotz Waffenstillstands wieder auflebten, gab es Schuldzuweisungen auf beiden Seiten. Armbruster gelang es, sein Publikum quasi mit an einen Verhandlungstisch zu setzen, an dem sich unter anderem 97 Rebellen-Gruppen wiederfinden; aber auch der Irak, Saudi-Arabien, Assad, der syrische Machthaber, und Russland als dessen Verbündeter. Aber auch die USA, die Türkei sowie den Libanon und Israel bezieht er in seine Ausführungen ein.

Zu vernetzt sei die Situation, weit muss Jörg Armbruster ausholen, um Zusammenhänge verständlich vermitteln zu können. Viel, so erscheint es mitunter, hat Armbruster selbst zu verarbeiten. Seine Ausführungen reichen von der Auflehnung im Frühjahr 2011 gegen die politische Ordnung in Tunesien, Ägypten, Libyen, Jemen, Syrien, Bahrain bis hin zum jetzigen arabisch-iranischen Stellvertreterkrieg im Nahen Osten. Syrien zerfleische sich auch deswegen, weil die von zwei verfeindeten islamischen Glaubensauslegungen geprägten Großmächte um die Vormacht in der Region kämpften. Saudi-Arabien und der Iran. Untereinander verfeindete Milizen würden die syrische Bevölkerung in die Flucht treiben.

„Ohne die Hisbollah wäre Assad weg“

Armbruster schilderte auch die Interessen des Assad-Clans, der das Land ausbeute. Gerade deswegen „müsse“ Assad an der Macht bleiben – damit das Spinnennetz mitsamt Clan „nicht zerreißt“. Er erläuterte die Situation von Minderheiten, daraus rebellierende Gruppen, religiöse Gemeinschaften und Verstrickungen mit dem Iran. Dieser habe Syrien benutzt, um die schiitische Miliz im Süd-Libanon, die Hisbollah, mit Waffen und Geld zu versorgen und um über Assad im Nahen Osten stärker vertreten zu sein. Nun aber will das mehrheitlich sunnitische Saudi-Arabien den Iran zurückdrängen.

Auch die Sorge des Südlibanons vor erneuten Angriffen kam zur Sprache in Laichingen. „Ohne die Hisbollah wäre Assad weg“, sagte Armbruster und machte weder Halt vor Verstrickungen der Türkei noch vor dem eigentlichen Interesse Putins und Fehlern der USA zu Zeiten von Bush Junior. „Staaten in der Auflösung sind anfällig für Terrorgruppen“, sagte er und erinnerte an die Situation im Irak vor und nach Abzug des US-Militärs sowie die Entstehung von Gruppierungen im Untergrund seit der Invasion der USA 2003. Der sogenannte Islamische Staat sei keineswegs überraschend entstanden.

Chancen einer dauerhaften Befriedung sieht Armbruster nicht. Er mochte das Zukunftsszenario für den Nahen Osten gar nicht beurteilen, bezweifelt aber, dass sich demnächst etwas zum Besseren wendet.

Doch ohne den Iran am Verhandlungstisch werde es gar keine Lösung geben. Genauso wenig ohne Saudi-Arabien und Russland. Die USA, so Armbruster, seien unschlüssig im Umgang mit der Syrien-Krise; und die Türkei bombardiere die Kurden stärker als die Terrorgruppe IS. In absehbarer Zeit werde in der arabischen Welt kein Wirtschaftswachstum zu erwarten sein, um jungen Leuten eine Perspektive zu geben. Das treibe viele zum IS.

Auf Fragen und Beiträge aus den Reihen des Publikums ging Armbruster im Anschluss an seine Ausführungen geduldig ein und suchte auch anschließend in lockerem Zusammensein das Gespräch mit Besuchern. Einige hatten sich am Abend Notizen gemacht, andere nahmen sich vor, „jetzt stark am Ball zu bleiben, um die aufgeholten Informationen gut verwerten zu können“. Dank des Angebots der Volkshochschule und der Stadtbücherei, die den Abend veranstaltet hatten.