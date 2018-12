Blick in die Glaskugel: So wird 2019 auf der Laichinger Alb

Was bringt das Jahr 2019 für die Laichinger Alb und ihre Bewohner? Das können wir an dieser Stelle natürlich nicht mit 100-prozentiger Sicherheit voraussagen, wir sind ja schließlich keine Hellseher. Aber wir haben unsere SZ-Glaskugel befragt. In den vergangenen Jahren lag sie mit ihren Prophezeiungen immerhin fast einmal richtig. Unsere nicht ganz ernst gemeinte Jahresvorausschau für die kommenden 365 Tage.

Januar

Der Neujahrsempfang in Laichingen verläuft planmäßig, die Suppinger Musiker erfüllen die Daniel-Schwenkmezger-Halle mit schönen Weisen, die Drei Könige kommen vorbei und es werden Laichinger Bürger ausgezeichnet – bis Bürgermeister Klaus Kaufmann die Bombe platzen lässt. Er kündigt an, mit sofortiger Wirkung sein Amt als Bürgermeister ruhen zu lassen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Kaufmann soll dafür sorgen, dass der Stuttgarter Tiefbahnhof ohne weitere Verzögerungen fertiggestellt wird. Kretschmann traut dem Laichinger Schultes den Job aufgrund seines Engagements für den Merklinger Bahnhof zu. Ob er 2020 bei der nächsten Bürgermeisterwahl in Laichingen antritt, lässt er offen. Auch die Flughafengesellschaft des neuen Berliner Flughafens habe angefragt, ob er den Bauprozess managen könne.

Februar

Der SWR hat sich angesagt in Laichingen: zur Live-Übertragung des „großen Narrenumzugs“ durch die Innenstadt. Das Problem: In Laichingen gibt es gar keinen Umzug. Grund für die Panne ist ein interner Fehler beim SWR, eigentlich sollte der Narrensprung in Spaichingen übertragen werden. Da die Fernsehleute nun aber schon mal da sind, filmen sie auch. Sie gehen von Haustüre zu Haustüre und klingeln, damit sie überhaupt Menschen im Film haben. Überraschend: Fast jeder Laichinger macht mit und reiht sich ein in eine am Ende sehr laaaaaaange Menschenschlange. Das Ergebnis: Laichingen kommt ins Guiness-Buch der Rekorde für die längste Polonaise der Welt.

März

In den Alpen schneit es und schneit es. Zu viel, um dort reguläre Skirennen stattfinden zu lassen. Gemäßigte Verhältnisse stattdessen in den Mittelgebirgen; und auch auf der Laichinger Alb finden plötzlich Weltcup-Rennen statt. Hauptquartier der Athleten wird das Westerheimer Feriendorf. Wegen der guten und leistungsfördernden Westerheimer Luft purzelt auch der ein oder andere Weltrekord.

April

Der relativ neue Heroldstatter Bürgermeister Michael Weber kündigt an, gleich den nächsten Schritt machen und neuer Laichinger Bürgermeister werden zu wollen, Klaus Kaufmann ist ja noch immer in Stuttgart beschäftigt. Die Heroldstatter sind irritiert – und Weber gibt bekannt: War ein Scherz, April, April.

Mai

Sensation bei den Kommunalwahlen: In Laichingen, Merklingen und Berghülen werden je 51 Prozent der Räte mit Frauen besetzt. Das Entsetzen unter den männlichen Kollegen ist groß, Angst breitet sich aus. „Ich fühle mich unterdrückt und diskriminiert“, sagt ein CDU-Gemeinderat, der namentlich nicht genannt werden will. Um auch künftig die Belange von Männern gut vertreten zu wissen, schließen sich die Laichinger, Merklinger und Berghüler zusammen und reichen eine Petition beim Land ein: Sie fordern ein Ministerium für Männer, Familien und Bildung. „So kann es nicht weitergehen“, sagt der CDUler. „Am Ende sitzen nur noch acht Männer im Laichinger Rat (von 28), zwei in Merklingen und einer in Berghülen. Das wäre nicht gerecht!“

Juni

Eine Gemeinde atmet auf: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kommt höchstpersönlich nach Nellingen gereist, um sich für die Wartezeit zu entschuldigen. „All’ die Jahre lag die unterschriebene Genehmigung auf dem Schreibtisch des jeweiligen Verkehrsministers“, erklärt Scheuer und überreicht das mittlerweile vergilbte Blatt Papier. Darauf steht schwarz auf schwarz-weiß geschrieben: Die Ortsumfahrung wird ohne Diskussion vom Bund geplant und gebaut. Da der Aktenstempel im Verkehrsministerium mittlerweile aber ausgetauscht wurde, hat die Genehmigung leider keine Gültigkeit mehr. Der Planungsprozess muss daher von vorne beginnen, damit alle rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.

Juli

Eigentlich sollte die Südtiroler Deutschrockband Freiwild beim „Rock dein Leben“-Festival auf dem Laichinger Flugplatz als Headliner auftreten. Doch die Musiker können das Land nicht verlassen. Die italienische Regierung, die aus Populisten und der fremdenfeindlichen Lega besteht, löst eine bei einigen Italienern populäre Forderung ein und baut eine Mauer um das Land. Freiwild sind gefangen. Um das Festival zu retten, tut sich Organisator Andy Kamm mit der Laichinger Agentur Künstlermedia zusammen. Diese hat noch immer einen guten Draht zu Helene Fischer und Florian Silbereisen und schafft es, das ehemalige Paar für einen Auftritt in Laichingen zu gewinnen. Fans weinen Tränen, vor Freude. Zum Finale ihrer Show verkünden die beiden, dass sie wieder zusammen sind. Und heiraten werden.

Die Flitterwochen verbringen sie in einem der hölzernen Campingfässer des Westerheimer Campingplatzes.

August

Hiobsbotschaft aus Stuttgart: Der neue Bahnhof Merklingen (Schwäbische Alb) wird abermals teurer, um noch einmal zehn Millionen Euro. Dieses Mal „schuld“: die Feldlerche, der Vogel des Jahres 2019. Entnervt geben die Albkommunen auf. Das Geld, das die Umsiedelung der Vögel im Bereich des Bahnhofs kosten würde, wollen sie in andere Projekte investieren. Doch sie haben ihre Rechnung ohne den verrückten Visionär Elon Musk gemacht. Über sein digitales SZ-Abo erfährt der Tesla-Gründer von der Chose und beschließt, zu helfen. Er kündigt an, seinen in Kalifornien erfolgreich getesteten Hyperloop – ein unterirdisches Verkehrssystem mit in Hochgeschwindigkeit rasenden Kapseln – zwischen München und Stuttgart zu realisieren. Natürlich mit einem Stopp in Merklingen. Nur Beamen ist schneller, in einer Minute erreicht man Ulm und in drei Stuttgart. Auch die Feldlerchen atmen auf.

September

Durchbruch in der jahrelang stockenden Debatte, wie es mit dem Schulzentrum in Laichingen weitergehen soll. Die Albkommunen einigen sich und gründen einen Schulverband. Gemeinsam errichten und finanzieren sie einen neuen Campus in Laichingen für die weiterführenden Schulen, die ja von allen Schülern der Alb besucht werden. Der Clou: Auch in Westerheim, Heroldstatt und Merklingen sind Standorte des neuen Verbandes. In Westerheim lernen die Schüler schwimmen im Albbad, welches nun auch von allen Kommunen gemeinsam finanziert wird. In Heroldstatt wird Sport getrieben – die Anlagen dort sind die besten –, und in Merklingen wird Technik unterrichtet: in mehreren Firmen, die sich dort im neuen Interkommunalen Gewerbegebiet ansiedeln.

Oktober

Wahrlich ein goldener Oktober auf der Laichinger Alb: Zurück aus Kanada macht sich die Laichingerin Lea Stahl auch in ihrer Heimat auf die Suche nach Gold. Sie hat viel gelernt im Schürfer-Camp, das sie vor Kurzem noch für eine TV-Sendung besuchte. Fündig wird sie im Rinnsal der Fils, welche zwischen Westerheim und Wiesensteig entspringt. Zu tausenden strömen Glücksritter auf die Alb, in der Hoffnung auf das Abenteuer ihres Lebens.

November

Laichingen bekommt ein eigenes Polizeirevier, welches durchgehend besetzt ist. Hintergrund ist ein Stau auf der A8, in dem auch Innenminister Thomas Strobl steckt. Weil die A8 dicht ist, übernachtet er im neuen Laichinger Hotel. Am nächsten Tag müssen er und sein Chauffeur feststellen, dass ihr Auto in der Nacht gestohlen worden ist. Wütend ruft Strobl bei der Polizei an und will den Vorfall melden. Doch ihm wird gesagt, dass es etwas dauern könnte, bis Beamte aus Ehingen vor Ort sind. Ein nun noch wütender Innenminister weist den Ulmer Polizeipräsidenten an, sofort ein eigenes Alb-Revier zu gründen.

Dezember

Klaus Kaufmann hat das Unmögliche geschafft: S21 und der Berliner Flughafen werden noch weit vor ihrem geplanten Eröffnungsdatum fertig. Die neue Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer lotst ihn nach Berlin. Er soll den glücklosen Verkehrsminister Andreas Scheuer beerben. Kaufmann sagt zu und sorgt dafür, dass die Nellinger Umgehungsstraße nun doch schnell gebaut werden kann; auch die Landesstraße zwischen Laichingen und Merklingen bekommt die lang ersehnten Kreisverkehre. Und die neue Hohenstadter A8-Anschlussstelle ihren Vollanschluss. Und wer wird 2020 Bürgermeister in Laichingen? Friedrich Merz bringt sich ins Spiel, sagt, dass er sich diesen Job zutraue.