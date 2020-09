Der barrierefreie Ausbau von 25 Bushaltestellen in Laichingen wird Thema in der Sitzung des Gemeinderates sein. Die Mitglieder kommen zu dieser am Montag, 28.September, ab 18.30 Uhr in der Lindenhalle in Machtolsheim zusammen. Auf der Tagesordnung stehen weiterhin die Umsetzung der Radwegekonzeption 2017, die Regenwasserbehandlungsanlagen Laichingen, die Modernisierung der Fernwärmeversorgung des Schulzentrums Laichingen sowie der Neubau eines viergruppigen Kindergartens durch die katholische Kirchengemeinde Laichingen sowie die Errichtung einer zweigruppigen Interimslösung.

Der Bauausschuss tagt bereits am Mittwoch, 23. September, ab 18.30 Uhr in der Lindenhalle in Machtolsheim. Es stehen Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen und Kenntnisgabeverfahren auf der Tagesordnung. Dazu zählt beispielsweise die Errichtung von zwei biologischen Trenntoiletten für das Personal des Waldkindergartens in Laichingen.

Beide Sitzungen sind öffentlich. Bei der Sitzung des Gemeinderates haben Bürger die Möglichkeit, Fragen an das Gremium zu richten. Bei der Teilnahme an den Sitzungen, so informiert die Stadtverwaltung Laichingen, ist es wichtig, die notwendigen Hygienemaßnahmen – Mindestabstand, Tragen einer Schutzmaske und Handdesinfektion – zu beachten.