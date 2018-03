Blaubeurer darf zum Bundesentscheid von „Jugend musiziert“

Schüler der Musikschule Blaubeuren – Laichingen – Schelklingen waren jüngst beim 55. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ erfolgreich. Der Wettbewerb, getragen vom Deutschen Musikrat, fand in Bietigheim-Bissingen statt. „Jugend musiziert“ diene der Förderung des instrumentalen und vokalen Musizierens, aber natürlich auch dem Leistungsvergleich. Der Wettbewerb sei also Förderung und Forderung zugleich.

Aus dem Verbandsgebiet der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen nahmen sechs Solisten in den Wertungen „Blasinstrument solo“ der Altersgruppen II, III, IV und V am Wettbewerb teil. Alle Teilnehmer konnten laut Mitteilung mit ihren Vorträgen bei den Juroren überzeugen und erreichten durchweg zweite Preise. Mit einer „herausragenden Leistung“ überzeugte Fabian Körner auf der Tuba. In der Altersgruppe V erreichte er mit 25 Punkten die Höchstpunktzahl und qualifizierte sich für den Bundeswettbewerb vom 17. bis 24. Mai in Lübeck.

Musikschule gratuliert

„Wir als Musikschule gratulieren allen teilnehmenden Schülern zu ihrer musikalischen Leistung. Besonders hervorzuheben ist die Bereitschaft, sich über mehrere Monate auf den Wettbewerb vorzubereiten, um sich dann von einer fachkundigen, überregionalen Jury bewertet zu werden“, heißt es in der Mitteilung.

Außerdem gehe ein Dankeschön an die Instrumentallehrern Simone Schuster, Ruth Unterkofler, Christian Bolkart, Christoph Schellen und Hans Mohr. Ebenso an Astrid Schmid, Tatjana Bräkow-Killius, und Christian Riegner für die versierte Begleitung der Solisten am Klavier.