Bis auf Merklingen sind alle für vollwertigen A8-Anschluss

Der Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb (GVV) hat sich dafür ausgesprochen, vom Regierungspräsidium Stuttgart den Vollausbau einer neuen A8-Anschlussstelle Hohenstadt zu fordern – gegen die Stimme aus Merklingen.

In einem Punkt herrscht Einigkeit zwischen allen, auch zwischen der Laichinger Alb und dem zuständigen RP Stuttgart: Es ist gut, im Grunde längst überfällig, dass das Planfeststellungsverfahren zum Aus- und Neubau der A8 zwischen Mühlhausen und Hohenstadt wieder Fahrt aufgenommen hat. Zwischenzeitlich ruhte es. Dies betonte am Mittwoch im Alten Laichinger Rathaus unter anderem Westerheims Bürgermeister Hartmut Walz. Er nannte einen weiteren positiven Aspekt: Es ist kein Mauthäuschen mehr vorgesehen in diesem Bereich.

Doch noch immer gibt es Punkte, die dem GVV als Verband missfallen am aktuellen Stand der Planung. GVV-Mitglieder sind neben der Stadt Laichingen die Gemeinden Westerheim, Nellingen, Merklingen und Heroldstatt. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der geplanten neuen A8-Anschlussstelle Hohenstadt. Stand heute soll diese nur von und aus Richtung Ulm befahren werden können. Was der GVV aus mehreren Gründen ablehnt (wir berichteten mehrfach).

Frist endet bald

Am 24. September endet die Frist, bis zu der Stellungnahmen abgegeben werden können. Deshalb wollte der GVV nun einen Punkte-Katalog verabschieden mit der Hauptforderung, dass die neue Hohenstadter Anschlussstelle zu einem vollwertigen Anschluss ausgebaut wird. Zweiter Punkt: Der derzeitige Albabstieg soll in soweit erhalten bleiben, damit er von Radlern genutzt werden kann; drittens (wie Punkt vier während der Sitzung erarbeitet): Die Auffahrt auf den Zubringer bei Hohenstadt (auf den aktuellen Albaufstieg) soll ein zweihüftiger sein und viertens: Die Vorfahrtsregelungen hier sollen noch Mal überprüft werden.

Die Bremse kam aus Merklingen. Laut Bürgermeister Sven Kneipp habe sich sein Gemeinderat gegen den Vollausbau der Anschlussstelle ausgesprochen. Begründung: Dies würde möglicherweise noch mehr Verkehr nach Widderstall bringen, außerdem würde zusätzlich Fläche verbraucht. Verständnis von Kollege Walz. Immerhin hätte Merklingen schon jetzt viel Verkehr zu verkraften und auch sei Merklingen am ärgsten von Flächenverbrauch (A8 und ICE-Trasse) betroffen. Man müsse Rücksicht nehmen, so Walz: „Aus der zweiten Reihe redet es sich immer leichter.“ Gleichwohl stimmte auch er für den Vollausbau.

Wenig Verständnis – in der Sache – zeigte Klaus Kaufmann, der GVV-Vorsitzende. Seiner Ansicht nach sei es doch vor allem aus Merklinger Sicht wichtig, für einen voll ausgebauten Hohenstadt-Anschluss zu stimmen. Weil ansonsten eine noch stärkere Überlastung des Merklinger Anschlusses drohe. Wegen Bahnhof und neuem Gewerbegebiet werde der Verkehr hier definitiv zunehmen. Letztlich Geplänkel. Weil nur Merklingen dagegen stimmte, wurden die vier Punkte als Forderung angenommen und gehen nun nach Stuttgart.

IHK pro vollwertiger A8-Anschluss

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm steht ebenfalls hinter einer vollwertigen A8-Anschlussstelle. Das Projekt „A8-Albaufstieg“ sei kurz vor der Zielgeraden, so die IHK am Donnerstag. Nun aber müsse „ein schneller Baubeginn herbeigeführt werden“. Außerdem fordert die IHK eine vollwertige Anschlussstelle Hohenstadt. „Die Laichinger Alb wird in den nächsten Jahren einen weiteren Aufschwung erfahren. Dabei werden die Fahrzeugbewegungen in und aus diesem Raum deutlich steigen. Aus diesen Gründen ist ein vollwertiger Autobahnanschluss im Bereich Hohenstadt, wie ihn die dortigen Kommunen fordern, notwendig“, so Otto Sälzle, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm. Auch würde der Anschluss die Anschlussstelle Merklingen entlasten.