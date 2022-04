Bilderbuchtreff in der Stadtbücherei mit „Der traurige Schusch“

Mit Offenheit und Toleranz kommt man viel weiter als mit Vorurteilen. Denn wer immer ängstlich und engstirnig ist, der verpasst vielleicht die Chance, einen Freund fürs Leben kennenzulernen. Das ist die Botschaft der Geschichte, die beim nächsten Bilderbuchtreff am Freitag, 6. Mai, um 15 Uhr, von den Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei erzählt wird.

In dieser Geschichte geht es um den Schusch. Er soll so groß sein wie ein Cola-Automat, zotteliges Fell haben, ganz fürchterlich nach nassem Hund stinken und am liebsten Hasenbraten essen. Das glauben zumindest die Tiere. Deshalb sind sie entsetzt, als sie erfahren, dass der Schusch in ihre Nachbarschaft zieht. Während sie noch überlegen, wie sie das am besten verhindern, stehen schon die ersten Umzugskisten vor der Tür. Und dann bekommt auch noch jeder eine Einladung zu seiner Einweihungsparty. Klar, dass niemand hingehen will. Nur der Party-Hase kann nicht widerstehen. Die Bilder der Geschichte „Der schaurige Schusch“ werden als japanisches Erzähltheater gezeigt. Im Anschluss an die Geschichte wird noch gebastelt. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung unter Tel. 07333 4253 oder per E-Mail ist erforderlich.Es gilt Maskenpflicht