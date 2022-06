Bilderbuchtreff in der Stadtbücherei

Es war einmal: So fangen Märchen an. Um ein Märchen geht es auch beim Bilderbuchtreff am Freitag, 1. Juli, 15 Uhr, in der Laichinger Stadtbücherei. Erzählt wird das Märchen „Hase und Igel“. Der gutmütige Igel lässt sich auf einen Wettkampf mit dem Hasen ein. Wer wird wohl der Schnellere und somit der Bessere sein? Der Igel beweist Köpfchen und überlistet den Hasen. Somit beweist der Igel, dass nicht das Schnellersein unbedingt zum Sieg führt. Die Bilder der Geschichte werden als japanisches Erzähltheater gezeigt. Im Anschluss an die Geschichte wird gebastelt. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung unter Telefon 07333/4253 oder per Mail an stadtbuecherei@laichingen.de ist erforderlich.