Biker reagiert blitzschnell und verhindert Schlimmeres

Am Freitagabend ereignete sich auf der Landstraße zwischen Machtolsheim und Merklingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer dank seiner schnellen Reaktion nur leicht verletzt wurde.

Autofahrerin übersieht Biker

Eine 44jährige Autofahrerin wollte gegen 21.30 Uhr mit ihrem VW von Merklingen her kommend nach links auf die Landesstraße 1230 in Richtung Machtolsheim einbiegen. Hierbei übersah sie den aus Richtung Nellingen kommenden 24jährigen, vorfahrtberechtigten Motoradfahrer.

Bei der Kollision fliegen Hand- und Fußbremshebel weg

Der Biker versuchte noch, dem Pkw auszuweichen, streifte diesen dennoch am hinteren Fahrzeugbereich. Durch den Streifvorgang wurden an der Suzuki der Hand- sowie der Fußbremshebel abgerissen und der Fahrer war nicht mehr in der Lage, abzubremsen.

Geistesgegenwärtig steuerte er sein Motorrad in den Grünsteifen neben der Fahrbahn und ließ es dort ausrollen, ohne dabei zu Fall zu kommen.

Biker erleidet Beinverletzung

Durch den Zusammenstoß mit dem Auto erlitt der Biker dennoch eine Verletzung am Beim und musste in einer Klinik behandelt werden.