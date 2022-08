Bikeleasing hält immer mehr Einzug

Seit einigen Monaten gibt es in der ADK GmbH ein neues Angebot für die Mitarbeitenden, das gleichzeitig Gesundheit und nachhaltige Verhaltensweisen fördert. Möglich macht dies das Bikeleasing, bei dem der Arbeitgeber ein Fahrrad für die Dauer von drei Jahren least und die Leasingrate mit dem Mitarbeiter abrechnet. Dadurch werden die Anschaffungskosten auf einen längeren Zeitraum verteilt. Nach Ablauf des Leasingzeitraums kann das Rad zum Restwert gekauft, zurückgegeben oder gegen ein neues umgetauscht werden. Dadurch ist es möglich, zu testen, ob beispielsweise ein Mountainbike zum eigenen Alltag passt oder ob der bisher zu lange Arbeitsweg mit einem E-Bike vielleicht doch zu schaffen ist. „Als Gesundheitsunternehmen ist es uns ein besonderes Anliegen, die Gesundheit unserer Beschäftigten zu unterstützen. Bisher geben wir z.B. einen Zuschuss zum Training in unseren Fitness- und Gesundheitsstudios oder fördern die Teilnahme an Laufevents in der Region. Seit wir das erste Mal vom Bikeleasing gehört habe, wollten wir das für unsere Beschäftigten umsetzen. Lange Zeit stand der Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes dem entgegen, weil die Möglichkeit der so genannten Entgeltumwandlung tariflich nicht vorgesehen war. Wir sind deshalb froh, dass wir jetzt endlich auch unseren Mitarbeitenden dieses Angebot machen können. Inzwischen haben rund 90 von ihnen einen Vertrag abgeschlossen", sagt Wolfgang Schneider, Geschäftsführer der ADK GmbH.

Aktiv erkundigt

Eine, die nur auf diesen Startschuss gewartet hat, ist Mandy Patzak aus Drackenstein. Sie arbeitet als pflegerische Hilfskraft im Seniorenzentrum Laichingen und hatte sich schon aktiv bei der Personalabteilung nach der Möglichkeit eines Bikeleasing erkundigt. Als sie erfuhr, dass es entsprechende Pläne gibt, verfolgte sie die weitere Entwicklung gespannt über die Mitarbeiter-App.

Das ist ihr Traumrad

Ihr Traumrad – das Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL – hatte Patzak sich zu diesem Zeitpunkt schon ausgesucht und beim Händler reservieren lassen. So konnte sie ganz schnell Nägel mit Köpfen machen, als das Go ihres Arbeitgebers kam. In den letzten Tagen des Jahres 2021 holte sie das Rad beim Händler ab.

Das neue Fahrrad ist ein Fully E- Mountainbike. Einige Touren hat Patzak mit dem neuen Rad schon absolviert. Sie erzählt begeistert: „Ich hatte auch davor schon ein E-Mountainbike, aber das war ein Hardtail, nur mit Federgabel. Ich wollte jetzt eines, das besser federt und angenehmer zu fahren ist. Und das habe ich gefunden – mit dem neuen Rad fahre ich wie auf Wolken. Ich bin echt so glücklich, dass ich mir durch das Bikeleasing diesen Traum so schnell erfüllen konnte."

M

ehr Fitness

Hauptsächlich unternimmt sie Ausflüge in die Umgebung. Die Tourenlänge hängt dann von der jeweiligen Begleitung ab. „Die Kinder schaffen bisher nur kurze Strecken. Wenn ich alleine oder mit meinem Partner fahre, dann dürfen es auch mal 30 km werden" so Patzak.

Radfahren bringt Fitness, spart gleichzeitig Fahrtkosten und vermindert den CO2- Ausstoß. Dadurch ist es egal, ob das Rad für den Weg zur Arbeit oder nur privat genutzt wird. Denn wenn es um die Fitness geht, zählt jeder Kilometer. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin durch das neue Rad die Lust am Radfahren entdeckt, tut er oder sie in jedem Fall etwas für die eigene Gesundheit. Und wenn dadurch Fahrten zur Arbeit oder Alltagsfahrten öfter mit dem Fahrrad absolviert werden, gewinnt auch das Klima.