„Bienenhaus“: Igel bitten Landrat um Hilfe

Neue Runde in der Debatte um ein angebliches Bienenhaus bei Machtolsheim, welches laut Laichinger Verwaltung und Kreisbauamt unzulässig ist, wohingegen der Laichinger Gemeinderat das Häuslein stehen lassen will. Die Igel-Fraktion hat sich in einer „Petition“ an Landrat Heinz Seiffert gewandt. Er solle doch den Bauantrag genehmigen lassen.

Zunähst führen Franz Heim, Günter Schmid, Sigrun Seiboth-Mack, Gisela Steinestel und Ernst Joachim Bauer aus, wie wichtig Bienen für die Natur und den Menschen sind. „In Europa gibt es jetzt schon viel zu wenig Bienen, um die Nutzpflanzen zu bestäuben, und in den letzten Jahren haben Imker in Deutschland, Österreich und der Schweiz große Teile ihres Bienenbestands verloren.“ Es drohe, so die Igel, „eine Ernährungskatastrophe“. Denn ohne Bestäubung durch Bienen würden die meisten Pflanzen und Lebensmittel verschwinden.

Dann die Bitte an den Landrat, den Chef der Verwaltung des Alb-Donau-Kreises: Als „kommunal letzte Entscheidungsinstanz“ bitten die Laichinger Räte Heinz Seiffert, seine zuständigen Sachbearbeiter „entsprechend zu instruieren“, auch im Hinblick auf ähnlich gelagerte Fälle in der Zukunft. Sie bitten den Landrat „deshalb dringend, das Baugesuch positiv zu bescheiden“. Bienen seien für alle überlebenswichtig. Alle Imker bedürfen jedweder Unterstützung.

Zum Hintergrund: Der Imker bei Machtolsheim argumentiert, er benötige das Haus für die Imkerei. Die Laichinger Verwaltung und die Baurechtsbehörde sehen das anders und fordern, der Imker müsse das Haus auf die erlaubten 20 Kubikmeter zurückbauen. Aktuell ist es rund 70 Kubikmeter groß. Befürchtet wird ansonsten ein Präzedenzfall. Das Haus diene mehr der Freizeit des Imkers als dass es tatsächlich benötigt würde, um der Arbeit mit den Bienen nachgehen zu können.

Die Igel jedoch argumentieren darüber hinaus, dass es seitens der Verwaltung im Gemeinderat „keine tragfähige Begründung des Beschlussantrags“ (die Ablehnung des aktuellen Häuschens) gegeben habe. Es hätte keine Abwägung der Güter stattgefunden. Eigentlich würde das Baugesetz einen gewissen Auslegungsspielraum besitzen, der jedoch nicht ausgeschöpft worden sei. Laut Igel-Petition seien, anders als von der Verwaltung angegeben, öffentliche Belange „durch den geringfügig vergrößerten Bau“ nicht beeinträchtigt. Zudem verweisen die Laichinger auf einen angeblichen Präzedenzfall, den das Landratsamt am 25. März 1986 genehmigt hätte. Um künftige Fälle zu verhindern, sollten zudem laut Igel „wesentliche Bereiche des Bauplanungsrechts von der Politik überarbeitet und den heutigen Gegebenheiten angepasst werden“.