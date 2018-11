Bibel und Bier: Nicht nur Gerstensaft fließt beim Männervesper

„Bier ist das am weitesten verbreitete und älteste alkoholische Getränk der Erde.“ Dies ließ Dekanatsreferent Wolfgang Steffel vom katholischen Dekanat Ehingen-Ulm gleich zu Beginn seines Vortrags beim Männervesper in der Machtolsheimer Lindenhalle eingangs wissen. Dort referierte er zum Thema „Gott erhalt’s – Hopfen und Malz. Was hat Gottes Schöpfung mit Bierbrauen zu tun?“ Zu dem interessanten Vortrag mit vielen Daten und Fakten und historischen Exkursen waren rund 120 Männer in die Lindenhalle gekommen.

Bevor die rund 120 Männer viel Neues über die Kultur- und Religionsgeschichte des Gerstensaftes erfuhren, durften sie sich stärken: mit Weißwürsten und Saiten nebst Brezeln und Wecken, aber auch passend zum Vortragsthema mit verschiedenen Gerstensäften, die in Maßen zu trinken seien. Doch auch geistige Nahrung gab es: Die Versammelten sangen Kirchenlieder zur Gitarrenbegleitung von Wolfgang Steffel und beschlossen den Abend mit einer Andacht und Gebeten. Von einer ökumenischen Veranstaltung sprach auch Martin Braungart aus Berghülen, der die rund 120 Gäste zum 43. Männervesper willkommen hieß.

In einem Interview mit Eric Baumeister aus Seißen stellte Wolfgang Steffel sich und das Dekanat Ehingen-Ulm vor, zu dem 89 Kirchengemeinden in 21 Seelsorgeeinheiten mit rund 128 00 Katholiken gehören. Steffel ist seit Oktober 2002 Dekanatsreferent und Leiter der Dekanatsgeschäftsstelle in Ulm.

Humorvolle Anekdoten

Seine vielfältigen und interessanten Ausführungen entfaltete Wolfgang Steffel entlang geistlicher Anekdoten, die auf persönlichen Erlebnissen in Biergarten, Wirtshaus und Klosterschenken beruhen, er verband unterhaltsam die meist humorvollen Überlegungen mit Wissenswertem aus der Kultur- und Religionsgeschichte des flüssigen Brotes. Schriftsteller Jean Paul soll das Bier einst als „Seelentrank, vorletzte Ölung, Weihwasser, bedeutende Sache“ bezeichnet haben, aber auch als „Meer des Vergnügens, flüssige Gegenwart und Magen-Balsam“, sagte einleitend Steffel und meinte augenzwinkernd „Ein Glas Bier kann die Seele zum Gotteslob erheben“ und „Besser in der Wirtschaft an Gott denken als in der Kirche ans Bier.“

Aus dem alten Ägypten

Bier sei ein besonderes Phänomen in geschichtlicher und kultureller Hinsicht, aber auch in der Vielfalt persönlicher Erfahrungen, denn jeder habe einen anderen Zugang und eine andere Einstellung zu dem Gerstensaft. Schon in ägyptischen Hieroglyphentexten würden mindestens 17 Sorten Bier erwähnt, die zum Teil schöne Namen tragen wie „das Schöne und Gute“, „das Himmlische“, „der Freudebringer“ und „das Überreiche“. Vom heutigen Ägypten über Syrien, den Südosten der Türkei und den Irak bis in den südwestlichen Iran habe sich die Braukunst ausgebreitet. Steffel zeigte auf, wie die Bevorratung von Gerste und die Ausgabe von Bier und Brot in den ägyptischen Tempeln eine Verwaltung mit umfangreichen Listen und einer detaillierten Buchhaltung hervorbrachte und sogar zur Entwicklung der Schrift beitrug.

Spektakulärer Fund

Bier habe eine sehr lange Geschichte, dessen Ursprünge 15 000 Jahre zurückliegen: Die Archäologen machten den wohl spektakulärsten Fund bei Ausgrabungen in der Höhle Rakefet südlich der israelischen Küstenstadt Haifa. Vor rund 13 000 Jahren sollen hier in einer Brauerei alkoholische Getränke entstanden sein. Sie haben dort „offenbar eine Flüssigkeit hergestellt, die an Suppe erinnert, tatsächlich aber ein alkoholisches Getränk war“. Das Bierbrauen in unseren Breiten gehe auf die Kelten im 8. Jahrhundert vor Christus zurück, die Öfen zur Malztrocknung entwickelten: Die Kelten tranken Bier in kleinen Schlucken, aber stetig. Die Frauen nutzen den Bierschaum als Gesichtswasser.

Förderer des Biers und des Biertrinkens seine dann die iroschottischen Missionare seit dem 7. Jahrhundert gewesen, die die Verbreitung beschleunigten. Bier begleitete etwa die christlichen Norweger von der Wiege bis zur Bahre: Man trank feierlich ein Taufbier, ein Verlobungs- und Hochzeitsbier, ein Erbbier und Grabbier, und dazwischen ständig Willkommensbiere, war zu erfahren. Klostergründungen seien meist Brauereigründungen vorangegangen, da die Mönche Geld für den Bau brauchten, legte er dar.

Die Reformation und das Biert

Tatsächlich habe sich zur Reformation eine protestantische Anti-Alkohol-Kampagne entwickelt, wesentlich eine Anti-Bier-Kampagne, weil Wein und Destillate wenig verfügbar waren. Auch die Heiligen-Feier-Tage seien von manchen Protestanten stark bekämpft und somit auch Feiertage, an denen man Bier trinken konnte. Die katholische Kirche habe zahlreiche Schutzpatrone für das Bier, so die Heiligen Florian, Magnus, Vitus und Nikolaus. Trotz der protestantischen Anti-Bier-Bewegung sei Luther kein genereller Bier-Gegner gewesen, der auch mal gern ein einen Becher voll getrunken habe. Den Bierschaum nimmt Martin Luther als Bild für einen oberflächlichen Glauben, das Bier selbst wird so zum Bild eines tiefen innerlichen Glaubens, der den Menschen von innen wandelt, wie zu erfahren war.

In Maßen müsse Bier getrunken worden, unterstrich der Referent aus Ulm: „Die rechte Zeit und das rechte Maß sind wichtig.“ Der heilige Benedikt halte aber in seiner Regel selbst noch bei der Festlegung des Maßes Maß: Der eine vertrage so viel, der andere so. Deshalb könne er nur mit Bedenken ein genaues Maß festlegen. Am Ende sagt der Ordensgründer der Benediktiner: „Wir sollten wenigstens uns darauf einigen, nicht bis zum Übermaß zu trinken, sondern weniger.“

Steffel sagte zum Zusammenhang von Bier und Glaube: „Der aufwändige Vorgang des Bierbrauens kann Sinnbild dafür sein, wie Gott in der Schöpfung alles entstehen ließ, das Universum zum Köcheln brachte und es ständig im Leben hält.“