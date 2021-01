Bewohner in der Seniorenwohnanlage gegen Corona geimpft

Auch die Bewohner der Seniorenwohnanlage in Laichingen konnten durch das Mobile Impfteam geimpft werden. „Aufgrund des knappen Impfstoffes war es ursprünglich nicht vorgesehen, dass auch die Bewohner von betreuten Wohnanlagen durch Mobile Impfteams geimpft werden“, zeigt Andrea Moll-Hascher von der Stadtverwaltung auf und ergänzt: „Umso erfreulicher war es, als wir erfuhren, dass die Voraussetzungen dafür doch noch geschaffen worden sind.“

Organisatorische Vorbereitungen treffen

Schnell seien alle organisatorischen Vorbereitungen getroffen worden. Dank der engagierten Ärzte unter Federführung von Dr. Ulrike Spaniol mit Dr. Christa Glöckner, Dr. Maria Theresia Stiegeler, Imke Niebel und Dr. Rainer Rebstock, die vorab bereits die Aufklärungsgespräche umgesetzt haben, konnte die Impfung in Kooperation mit dem Seniorenzentrum der ADK GmbH reibungslos vonstatten gehen.

„Ein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten – auch an die Mitarbeiterinnen der Seniorenwohnanlage, die diese Aktion tatkräftig unterstützten. Die Bewohner sind erleichtert und dankbar. Für die Meisten wäre es nicht oder nur mit großem Aufwand möglich gewesen, ein Zentrales Impfzentrum aufzusuchen“, so Andrea Moll-Hascher.