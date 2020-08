Betrunkener soll Nachbarn mit Waffe bedroht haben

Mit einer Waffe soll am Sonntag ein Mann aus Laichingen einen Nachbarn bedroht haben. Der rief die Polizei, welche die Wohnung des Mannes durchsuchten.

Gegen 23.15 Uhr sei nach Erkenntnissen der Polizei ein Bewohner in der Kirchstraße zu seinem Nachbarn gegangen, um sich wegen lauter Musik zu beschweren. Im Laufe des Streits habe ihn der Nachbar mit einer Waffe bedroht, sagte der Mann später der Polizei. Die rückte mit mehreren Streifenfahrzeugen an und traf den betrunkenen Nachbarn in seiner Wohnung an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Ermittler dessen Wohnung. Sie fanden ein Druckluftgewehr und Stahlkugeln und beschlagnahmten die Gegenstände.

Der Verdächtige musste mit zur Wache. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Er muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Die Ermittlungen dauern an.