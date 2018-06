Betrunkener attackiert Zeitungsausträger

Körperliche Verletzungen hat ein Zeitungsausträger in Laichingen in der Nacht auf Dienstag erlitten. Ein junger Mann griff ihn an.

Das Opfer wurde am frühen Morgen am Laichinger Marktplatz attackiert. Warum der Täter – ein 21-jähriger Mann – den Austräger angriff und verletzte, ist unklar. Jedoch hätte der Täter unter Alkoholeinwirkung gestanden, so die Polizei. Diese wurde gegen 4 Uhr alarmiert. Jedoch nicht vom Opfer, sondern von einer dritten Person. Der 21-Jährige wurde angezeigt.