Betrunkener attackiert Polizisten mit Flasche

Ein 30-Jähriger ist am Sonntag gegen 23.30 Uhr in seiner Wohnung ausgerastet und hat bei einen Polizisten verletzt. Wie die Beamten mitteilen, habe der Betrunkene um sich geschlagen, daher hatte eine Zeugin die Polizei zu Hilfe gerufen. Die entdeckte den Randalierer in seinem Esszimmer.

Polizei setzt Pfefferspray ein

Der Mann ging mit einer Flasche bedrohlich auf die Beamten zu. Schlimmeres konnte durch den Einsatz von Pfefferspray verhindert werden. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.