Betrunken und bewaffnet unterwegs

In der Nacht auf Donnerstag hat die Polizei in Laichingen einen 30-Jährigen kontrolliert und dabei Verstöße festgestellt. Wie die Beamten mitteilen, fand die Kontrolle gegen 1.30 Uhr nach Hinweis eines Zeugens statt. Die Polizei kontrollierte daraufhin den Fahrer und Beifahrer eines Opels in der Straße Henzenbuch. Schnell ergab sich der Verdacht, dass der 30-Jährige betrunken war. Ein Test bestätigte dies. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins und sein Auto nicht zugelassen. Bei der Durchsuchung fand die Polizei im Opel ein Schwert sowie mutmaßlich Drogen auf.

Auch Beifahrer bewaffnet

Der 24-Jährige Beifahrer war zudem im Besitz eines Schlagrings. Die Polizei Ehingen (Telefon 07391/5880) ermittelt nun gegen die beiden Männer und der Fahrer musste mit in eine Klinik. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Auf die beiden Männer kommen nun mehrere Anzeigen zu.