Betriebsjubiläum der Firma Karl Schwenk

Nachdem durch Corona die Feier zum 50-jährigen Betriebsjubiläum vor zwei Jahren ausgefallen ist, wurde diese am Freitag, 01. Juli, mit einem Fest auf dem Firmengelände nachgeholt. Herr Rössler von der Handwerkskammer kam nach Laichingen, um die Jubiläumsurkunde zu überreichen. Er würdigte in seiner Ansprache die Führung des Familienunternehmens im Wandel der Zeit und bedankte sich, dass die Firma viel Zeit und Engagement in die Ausbildung junger Menschen gesteckt habe.

Jürgen Riek blickte in einem kurzen Rückblick auf die Entstehung des Unternehmens zurück. Gegründet wurde das Unternehmen 1970 von den Brüdern Karl, Heiner und Walter Schwenk und seinem Vater Siegfried Riek. Nachdem am ersten Standort in der Geislinger Straße der Platz zu eng wurde, fiel 1979 der Beschluss in der Gottlieb-Daimler-Straße zu bauen. Die Übergabe an die Kinder und die Weiterführung in der zweiten Generation verlief reibungslos.

Ausdrücklich bedankte sich Riek bei den Mitarbeiten für die gute Zusammenarbeit. Insbesondere erwähnte er in diesem Zusammenhang Peter Mangold, der seit seiner Ausbildung vor 47 Jahren dem Unternehmen treu geblieben ist. Viele der heutigen Mitarbeiter hätten ihre Ausbildung in der Firma absolviert und würden bis heute treu zu der Firma stehen.

Anlässlich des Betriebsjubiläum konnten die Familienangehörigen bei einer Betriebsbesichtigung das Unternehmen kennenlernen und ehemalige Mitarbeiter stehen, wie sich das Berufsbild in den letzten Jahren durch die modernen Maschinen geändert hat.