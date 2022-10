Besuch der Laichinger Feuerwehrsenioren in Heiningen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Senioren der Freiwilligen Feuerwehr Heiningen und Laichingen verbindet eine über zehnjährige Freundschaft. Im jährlichen Wechsel finden die Treffen in Heinigen und Laichingen statt, bei denen immer etwas besichtigt wird. Dieses Jahr trafen sich die Senioren der Freiwilligen Feuerwehr Laichingen mit ihren Freunden aus Heiningen, um in Jebenhausen bei der Firma „Mink Bürsten“ eine Betriebsbesichtigung zu machen. Begrüßt wurden sie von Geschäftsführer Daniel Zimmermann, der persönlich durch das Werk führte. Mit einer PowerPoint Präsentation über die Firma und ihre Produktvielfalt begann die Führung durch den Betrieb, der 1845 in Stuttgart gegründet wurde und heute ca. 500 Mitarbeiter hat. Mink-Bürsten werden vor allem in der Industrie z.B. für Oberflächenbearbeitung, Abdichtung, Etikettieren und glätten von Warenbahnen eingesetzt. Bei der sehr interessanten Führung durch den Betrieb konnten sich die Senioren von der Produktvielfalt selbst überzeugen. Nach einer Abschlussdiskussion endete die Betriebsbesichtigung. Der Ausklang des Treffens fand im Feuerwehrgerätehaus der Heininger Kameraden statt.