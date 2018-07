Besuch: Als Geschenk gibt’s einen Schatz

Achtundzwanzig Stunden war eine 15-köpfige Delegation der Laichinger Regionalgruppe der West-Ost-Gesellschaft, darunter auch der ehemalige Bürgermeister Andreas Raab und seine Frau Ingeborg, unterwegs, um die 1800 Kilometer ins weißrussische Neswish zurückzulegen. Jener Stadt, mit der Laichingen seit 1993 offiziell freundschaftliche Beziehungen pflegt. Und ebenso lange dauerte die Rückkehr am Sonntag und Montag.

Dazwischen lagen fünf Tage, die mit einem anspruchsvollen, bisweilen auch anstrengenden Programm gefüllt waren. Die Gastgeber hatten sich alle erdenkliche Mühe gegeben, um den Laichingern einen unvergesslichen Aufenthalt in Weißrussland zu ermöglichen. Wally Groß, eine Pionierin der Freundschaft zwischen Laichingen und Neswish, brachte es auf den Punkt, als sie es in einem der vielen Toasts so ausdrückte: „Immer wieder wird uns etwas Neues geboten, immer wieder ist unsere Begeisterung so groß, dass wir meinen, dies sei nicht mehr zu toppen, und immer wieder wird unser Aufenthalt bei unseren Freunden noch interessanter.“

Offiziell empfangen wurden die Laichinger vom Vorsitzenden des „Bezirksexekutivkomitees“, Bürgermeister Iwan Krupko, der ausführte, dass das Wichtigste einer Partnerschaft die Begegnung der Menschen sei, aus der bleibende Freundschaften entstünden. Krupko bedankte sich bei der West-Ost-Gesellschaft, die seit 20 Jahren humanitäre Hilfe in Neswish leiste. Dank gebühre aber auch dem Vorsitzenden der Freundschaftsgesellschaft „Neswish – Laichingen“, Iwan Dorochowitsch, der für die Organisation des Aufenthalts und die Betreuung der Laichinger Gäste verantwortlich zeichnete.

Und dessen Besuchsprogramm hatte es in der Tat in sich: Neben den Besichtigungen jener sozialen Einrichtungen, für die die Bürger Laichingens humanitäre Hilfe leisten, gab es Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung, etwa zum orthodoxen Männerkloster Shirowitschi, wo man von erstaunlichen Wunderdingen erfuhr, zu verschiedenen Museen in Semeshewo und Minsk, einem pharmazeutischen Industriebetrieb, der Infusionspräparate herstellt, und einer ambulanten Tagesklinik in Snov. Des weiteren gab es einen geführten Stadtrundgang durch Neswish und die Besichtigung des dortigen Schlosses, das nunmehr zum Weltkulturerbe der Unesco gehört.

Ein absoluter Höhepunkt indessen fand am Samstag im herrlichen Festsaal des historischen Neswisher Rathauses statt, und hierzu hatten sich die Verantwortlichen der Laichinger West-Ost-Gesellschaft etwas Besonderes einfallen lassen. Sie übergaben dem Direktor des Museums das Faksimile einer Bibel aus der Reformationszeit, die niemand anderes als der große Sohn der Stadt Neswish, Simon Budni, wie weiland Martin Luther aus dem Hebräischen, Lateinischen und Griechischen in die polnische Sprache übersetzt hatte. Aber auch die Druckerei, in der diese Bibel auf einer Handpresse hergestellt wurde, stand in Neswish, das lange Zeit zu Polen gehört hatte. Von dieser Bibel existiert heute nur noch ein Original, das in der weißrussischen Nationalbibliothek aufbewahrt wird. Ulrike Claus, gelernte Buchhändlerin, hat nicht geruht, bis sie einen Verlag ausfindig gemacht hatte, der dieses seltene und historisch wertvolle Bibelexemplar in Faksimile herausgebracht hat. (sur)