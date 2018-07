Beste Stimmung beim Deutschrock-Festival – bis auf einen Zwischenfall

Sonne, Bier und Deutschrock: Das sind die Hauptzutaten einer bis Freitag friedlich-ausgelassenen Atmosphäre auf dem „Rock dein Leben“-Festival auf dem Laichinger Flugplatz. Auch wenn die Gästezahlen aus Sicht des Veranstalters etwas höher sein könnten – die Stimmung der Verantwortlichen passt zum Wetter. Unterm Strich sind sie zufrieden. Ein Rundgang über das Gelände.

Für Moritz Hermle aus Hülben war das Wichtigste schon gelaufen, da hatte das Deutschrock-Festival auf dem Laichinger Flugplatz noch gar nicht so richtig angefangen. Der Hülbener ist Sänger der Band Willkür: Und diese war schon am Donnerstag gefordert. Als zweite von insgesamt knapp 50 Bands trat sie auf der kleineren der beiden Bühnen auf. Das war an Tag eins des „Rock dein Leben“-Festivals. Seither kann Hermle das Festival aus der Sicht rein eines Zuhörers genießen. Zum Auftritt sagt er: „Hat gepasst.“ Allein die Zahl der Zuhörer war am Donnerstag noch ein wenig überschaubar. Immerhin: Seine ganze Band wurde mit Freikarten für den Rest des Festivals versorgt.

Am Abend wird’s eng

Generell ließ der ganz große Ansturm bis Freitag noch auf sich warten. Schätzungsweise etwas mehr als 5000 Gäste dürften bis dato den Flughafen bevölkert haben. Bis Samstagabend wird es aber wohl enger werden: Die Stars – Frei.Wild aus Südtirol – entern die Bühne. Sie sollen ab 22.45 Uhr auftreten. Der Verkauf von Onlinetickets wurde am vergangenen Sonntag eingestellt. Tickets gibt es aber noch an der Abendkasse. Die Kapazität des Geländes reicht bis zu 10 000 Besuchern.

Das Festival „Rock Dein Leben“ hat auf dem Laichinger Flugplatz begonnen. Einige Besucher wurden auf der Anfahrt von Polizei und Zoll kontrolliert.

Das Areal ist zweigeteilt. Im „offenen“ Bereich wird gezeltet, abseits parken die Autos. Und dann gibt es den eigentlichen Festivalbereich: den Platz vor den Bühnen. Wenn niemand spielt, ist hier zu. Die Essensverkäufer in den Imbissbuden haben am Freitag zwar schon geöffnet, aber (noch) nicht allzu viel zu tun. Auch Fanartikel-Stände zeigen Flagge.

Beste Stimmung herrscht unter den Besuchern, und vor allem bei den Campern, am Freitagmittag. Siesta unter Gleichgesinnten, die großen Namen sollten erst am Abend auf der großen Bühne spielen: Unantastbar und Krawallbrüder. Es wehen Fahnen über Wohnwägen und Zelten auf dem Camping-Gelände, Grillduft umspielt die Nase, laute Musik dröhnt aus Boxen. Und manchmal liegt einer unterm Tisch: So wie jener Herr, der sich auf dem Rücken liegend das Bier direkt aus dem Zapfhahn am Fass, das über ihm am Rand eines Campingtisches steht, in den Mund sprudeln lässt. Einfach mal frei sein: und wild. Aber gesittet. So wie es Organisator Andy Kamm versprochen hatte, präsentiert sich das Gelände auch: pikobello sauber. Müll muss man mit der Lupe suchen.

Württemberg-Fahnen im Wind

Es gibt Verbrüderungen der Fangruppen. Sie grillen gemeinsam oder spielen: Bierpong zum Beispiel. Dabei muss ein Tischtennisball in einen Becher geworfen werden. Am Ende sind dann alle be- oder angetrunken. Die Festivalbesucher kommen aus allen Himmelsrichtungen. Die meisten junge Leute, zwischen 18 und 30. Angereist aus der Schweiz, der Lüneburger Heide, Altshausen, Nufringen, Franken und natürlich: Schwaben. Einige Württemberg-Fahnen flattern im Wind.

Am Freitag besuchte auch Bürgermeister Klaus Kaufmann das Festival, mit eigenen Augen wollte er sich einen Eindruck verschaffen. Was ihm die Polizisten, der Veranstalter und die Vertreter des Flugsportvereins, dem das Gelände gehört, berichten, dürfte ihn beruhigt haben: Bisher (Stand Freitagmittag) verlief das Festival bis auf ein offenes Feuer und einen Beziehungsstreit friedlich, teilen sie mit. Jedoch: Eine Gruppe sei laut Veranstalter Andy Kamm mit Musik einer „Grauzonen-Band“ aufgefallen, die „von uns so nicht toleriert wird“. Dies sei jedoch sofort unterbunden worden. Um welche Band es dabei handelt, konnte Kamm nicht sagen. „Es war aber laut der Security eine Band, die sich nicht klar von Nazis distanziert - anders als zum Beispiel Frei.Wild.“

Weitestgehend positive Noten bekommt der Veranstalter. Tipptopp seien beispielsweise die Toiletten, lobt eine Gruppe. Bei der Einweisung sei es aber ein wenig chaotisch zugegangen. Aber nicht schlimm: Sei ja schließlich die erste Ausgabe von „Rock dein Leben“. Hans-Peter Bleher vom Flugsportverein ist ebenfalls vor Ort. Er schwirrt vor allem hinter den Kulissen herum. Ob das Festival wieder stattfinden wird auf dem Flugplatz, sei noch nicht entschieden. „Das werden wir in aller Ruhe besprechen.“ Entscheidend dürfte auch der Verlauf des Samstags sein. Wobei man eines nicht in der Hand hat: das Wetter. Von dessen Unberechenbarkeit dürfte Flieger Hans-Peter ein Lied singen können.

Knapp 100 Menschen gehen auf die Straße. Gegen das Festival „Rock Dein Leben“ – aus ihrer Sicht das größte rechte Rockfestival in Süddeutschland. Ab Donnerstag soll es drei Tage lang auf den Flugplatz in Laichingen stattfinden.