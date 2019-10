Beste Stimmung bei der 13. Tanznacht

Die 13. Auflage der Feldstetter Tanznacht lebte von guter Musik, hervorragendem Essen, liebevoll gestaltetem Ambiente und der mehr als großzügigen Tanzfläche. Zwar konnte der Schwäbische Albverein lediglich knapp 80 Karten für die Abendveranstaltung verkaufen. Die treuen Gäste waren aber auch beim diesjährigen Herbstball wieder gekommen. Andrea Mutscher vom Veranstalter sagte: „Schade eigentlich, bei der Mühe, die wir uns jedes Jahr machen. Denn eigentlich ist diese Tanznacht besonders für das Mittelalter gedacht, für die das Angebot in der Region nicht gerade riesig ist.“

Die Veranstalter begrüßten ihre Gäste mit einem Sektempfang im herbstlich dekorierten Foyer der Delauhalle. Gemütlich nahmen die Gäste dann ihre Plätze im Saal ein. Auch hier überwogen dezente Herbstfarben, Kürbisse, Astern und bunte Blattwerke. Das Menü mit Vorspeise aus einem feinen Maronencremesüppchen und der Hauptgang mit Kalbsroulade mit Kräuterfarce an Ofengemüse und Kartoffelvariation rundete den gelungenen Beginn des Abends ab. Der Verein verzichtet bewusst auf eine Nachspeise im Menü, um mit hausgemachten Torten und Kaffee aufzuwarten.

Mit verschiedenen Musikinstrumenten und mehrstimmigem Gesang sorgte anschließend die Tanzband Maxim für abwechslungsreichen Sound mit anspruchsvoller Tanz- und Unterhaltungsmusik. „Platz hat’s ja genug“, eröffnete Dieter Siegler die erste Tanzrunde mit einem Johann-Strauss-Medley und dem Wiener Walzer. Die jahrzehntelange Bühnenerfahrung von Herbert Ehni und Siegler sind geradezu eine Garantie für eine stimmungsvolle Veranstaltung. Sängerin Beate macht das Trio komplett und gibt der Band ihren ganz eigenen weiblichen Touch. Die Sängerin hatte extra für die Feldstetter Tanznacht des Schwäbischen Albvereins die Hochzeitsfeier ihres Bruder sausen lassen, um pünktlich am Abend mit ihren Bandkollegen für die Tanzbegeisterten aufzuspielen.

Die bunte Mischung aus Oldies, Evergreens, volkstümlichen-, deutschen- und internationalen Schlagern, Party-Hits, Charts, Pop, Rock sowie die gesamte Palette der Standard- und Latein-Tanzmusik gehören seit Beginn der Feldstetter Tanznächte zum Ambiente dazu. Damals noch unter anderem Namen, die Qualität der Musik war aber immer gleichbleibend gut und macht ebenso wie die großzügige Tanzfläche den Reiz in der Delauhalle aus.

Vor 13. Jahren entstand die Tanznacht aus einer Idee des damaligen Vorsitzenden Manfred Tuchnowski, der mit seiner Frau in Laichingen regelmäßig einen Tanzkreis besuchte. Mit dem Tanzkreis der Tanzschule „We dance“ um Roland Wendt wurde das Programm bestritten, Tuchnowski eröffnete traditionell den Abend, die Tanzschule steuerte einen Programmpunkt bei. Seit dem Ausscheiden des ehemaligen Vorsitzenden aus dem Verein hat der Schwäbische Albverein Feldstetten unter seinem neuen Vorstand Rolf Kazmaier die Tanznacht bereits zum zweiten Mal organisiert.

Der Termin wurde vom Frühjahr in den Herbst verlegt, das Konzept an sich blieb. „In diesem Jahr hoffen wir auf eine schwarze Null“, sagte Kazmaier, der zusammen mit dem Ausschuss entschieden hatte, trotz geringerer Besucherzahlen an der Veranstaltung festzuhalten.

Der Stimmung tat die relativ geringe Besucherdichte an diesem Abend aber keinen Abbruch. Sei es das Team in Küche und Bar, oder die Gäste, wohin man blickte gute Laune und ausgelassenen Stimmung. Die Sitzplätze wurden wenig frequentiert, die Tanzfläche war immer gut belegt. Die Tanzbegeisterten waren erfreut, richtig viel Platz zu haben. Ob das Event im nächsten Jahr wieder stattfinden wird, entscheidet die Vorstandschaft zeitnah im Anschluss an die Tanznacht.