Bessere Entsorgung der Gelben Säcke

Dass der Abtransport der Gelben Säcke seit diesem Jahr an einen neuen Dienstleister vergeben worden ist, hat sich mittlerweile in der Bevölkerung herumgesprochen. Zum Jahreswechsel 2020/2021 wechselte der Auftrag von den bisherigen Firmen nun auf die Firma Knettenbrech und Gurdulic Süd aus Ulm über.

Da die Abfuhr im Januar auch durch die widrige Witterung etwas holprig verlief wendet sich das Unternehmen in einer Mitteilung nun an die Bürger, um die Sammlungen und Abläufe zu verbessern.

Im Februar begann der dritte Sammlungs-Turnus, der deutlich besser funktioniert als die beiden Zyklen im Januar, heißt es vom Unternehmen, das die Bürger um ihre Mithilfe bittet und versichert, dass bewährte Abfuhrbezirke auch weiterhin bestehen bleiben. Was die Abfuhrtage angehe hat sich bereits einiges geändert. Die Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, sich in den Abfuhrkalendern ihrer Gemeinde zu informieren. Grund dafür sei, laut Knettenbrech und Gurdulic, dass nun ein Entsorger drei Entsorger ersetze.

Verschiebungen bleiben möglich

Um das Tagespensum zu schaffen, müsse auch die neue Abfuhrfirma von Fall zu Fall die Tourenplanung der Müllabfuhr anpassen, um flexibel reagieren zu können. Ein Verkehrsstau, eine Umleitung, eine durch Lieferfahrzeuge oder Falschparker versperrte Straße, nicht eingeplante Wartezeiten an den Entsorgungsanlagen oder widrige Witterungsverhältnisse wie Schnee und Glatteis sind nur einige Gründe, warum die Müllabfuhr gezwungen sein kann, kurzfristig umzudisponieren, so das Unternehmen weiter. Entsprechend der Umstände werde dann möglicherweise ein anderer Abfuhrbereich vorgezogen und der ursprünglich geplante später am Tag nachgeholt. Deswegen kann es zu Verschiebungen bei den Uhrzeiten bei der Abfuhr kommen.

Die Mülltonnen und Gelben Säcke müssen laut Entsorger deshalb am Abfuhrtag bis spätestens um 6 Uhr bereitgestellt werden. Da die Grundverteilung der Gelben Säcke teilweise schon im Herbst stattgefunden hat, gibt es bei Bedarf neue Gelbe Säcke (eine Rolle je Haushalt) an den üblichen Verteilstellen wie Rathäuser und Wertstoffhöfe.