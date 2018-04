Besondere Besetzung bei nächster „Stunde der Kammermusik“

Eine nicht alltägliche Besetzung – zweimal Doppelrohrblatt und einmal Klavier – wird das Ensemble „Tricolore Trio“ in der nächsten „Stunde der Kammermusik in Laichingen präsentieren. Diese findet am Sonntag, 6. Mai, im Bürgersaal des Alten Rathauses statt.

Das Trio mit Lilla Mokbel-Nyeste (Oboe), Christof Baumbusch (Fagott) und Kyoko Sawada (Klavier) wurde vor vier Jahren gegründet und begeistert sein Publikum seither mit einem stets neuen Programm. Die Musiker traten unter anderem schon im Weißen Saal in Stuttgart auf, im Schloss Deufringen, im Leonberger Spitalhof und in verschiedenen Kirchen.

Die Oboistin Lilla Mokbel-Nyeste wurde in Ungarn geboren und schloss ihr Studium an der Musikakademie Debrecen mit „sehr gut“ ab. Nach einem Aufbaustudium an der Hochschule für Musik gewann sie den 2. Nationalen Kammermusikwettbewerb in Ungarn und besuchte danach Meisterkurse bei Lajos Lencses und Washington Barella.

Christof Baumbach studierte das Fach Fagott an den Musikhochschulen Trossingen, Karlsruhe und Münster. Er war Mitglied beim Schleswig-Holstein Festival-Orchester und konzertiert zurzeit mit dem Nürnberger „Ensemble Kontraste“. Neben seinen Lehrtätigkeiten gilt sein Engagement zudem kammermusikalischen Aktivitäten.

Kyoko Sawada wurde in Tokio geboren und studierte an der Rostocker Hochschule für Theater und Musik bei Professor Bernd Zack. Die Solistenklasse im Fach Klavier schloss sie mit Auszeichnung ab. Schon während dieser Zeit trat sie solistisch im norddeutschen Raum auf und war in den letzten Jahren mit Klavierkonzerten von Mozart, Beethoven und Chopin im Raum Stuttgart zu hören.