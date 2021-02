Die Bergwachten Göppingen und Geislingen-Wiesensteig rückten zum Einsatz aus und teilen mit: Eine 32-jährige Frau war am Samstag, 20. Februar, auf einem Wanderweg am Boßler nahe Gruibingen unterwegs, als sie gegen 17 Uhr stürzte und sich eine schmerzhafte Verletzung des Fußes zuzog. Das Team der alarmierten Bergwachten Geislingen-Wiesensteig und Göppingen versorgte die Verletzte und transportierte sie anschließend mittels Gebirgstrage zu einem am Deutschen Haus bereitstehenden Rettungswagen.

Nach der weiteren Versorgung durch die hinzugezogene Notärztin wurde die Patientin laut Mitteilung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. 15 Bergretterinnen und Bergretter waren etwa zwei Stunden lang im Einsatz.