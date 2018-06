Bereits 2020 sollen Robotertaxis durch Laichingen rollen

Dass das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) und der autonomen Systeme längst begonnen hat, hat Professor Dr. Wolfgang Ertel von der Hochschule Ravensburg-Weingarten in einem spannenden Vortrag in Laichingen dargelegt. Der Wissenschaftler war der Einladung der VHS gefolgt und berichtete rund 50 Interessierten, die am Dienstag in das Auditorium der Volksbank gekommen waren, von den Wirkungsfeldern der KI, der damit verbundenen Nachhaltigkeit – und wie sich dies auf unsere Zukunft auswirken wird.

Als Leiter diverser Forschungsgruppen setzt sich Professor Dr. Ertel seit fast 30 Jahren mit maschinellem Lernen auseinander – auch der Bundesregierung stand er schon beratend zur Seite. Um künstliche Intelligenz verstehen zu können, müsse zunächst die Frage geklärt werden, was Lernen sei. Mithilfe eines Viertklässlers aus dem Publikum, der vom Vorgehen des Mathelehrers im Unterricht erzählte, erläuterte der Forscher den Lernprozess: „Nach mehreren Beispielen, die erst vom Lehrer an der Tafel vorgemacht werden, um danach selbstständig gelöst zu werden, macht es Klick.“ Das eigentlich Geniale: „Sobald ich etwas verstanden habe, kann ich unendlich viele Aufgaben lösen, die dasselbe Lösungsmuster aufweisen.“ Bei der KI läuft es ähnlich ab: Durch maschinelle Rechenverfahren – Algorithmen – und andere Lernprogramme. Ertel zeigte ein Video, in dem ein Student dem Serviceroboter Kate zeigte, wie er ein Getränk aus einer Dose in einen Becher leeren sollte. Kate besitzt ein Fahrwerk, Laserscanner zur Orientierung, einen Greifarm mit zwei-Finger-Greifer, einen weiteren Sensor, Mikrofon und Lautsprecher. Der Student führt Kates Greifarm, womit er den Roboter durch die Demonstration programmiert. Nach drei Demonstrationen war Kate in der Lage, die Dose zu greifen und das Getränk einzuschenken. Das Video ist sechs Jahre alt, laut Ertel reiche es mittlerweile, die Aufgabe vorzuführen, ohne den Roboterarm zu führen. Der Roboter weiß durch das Gesehene, was er tun muss.

Kommen: intelligente Rollatoren

Dass Serviceroboter sinnvoll als Assistenzroboter im häuslichen Umfeld eingesetzt werden können, zeigte der Forscher anhand eines Videos, in dem Kates Nachfolger Marvin vorgestellt wurde: Dieser ist in der Lage, durch Sprachbefehle das Licht einzuschalten oder eine Dose Chips vom Regal zu holen – für Menschen mit Behinderung ein Segen. Nützlich seien auch intelligente Rollatoren, die durch die Anpassung an das Nutzerverhalten sofort Abweichungen der normalen Gangart erkennen und entsprechend reagieren. Ertel ist sich sicher, dass Firmen wie Google in den nächsten Jahren einen solchen Roboter auf den Markt bringen werden: Es wird eine amerikanische oder asiatische Firma sein, aber keine Deutsche. „Die sind da nicht so mutig.“

Roboter sind bequem, sparen Kosten und Zeit. „Jeder kauft sich einen Roboter, sobald er mal gesehen hat, wie er nach einer Party den ganzen Saustall aufräumt“, so Ertel. Wenn der Roboter aber für Unnötiges eingesetzt werde, trete der Bumerang-Effekt zutage: „Es werden Unmengen an Ressourcen verbraucht.“ Dass die KI nicht nur Vorteile hat, zeige sich auch an Entwicklungen in der Arbeitswelt. Produktionsmaschinen würden bald in der Lage sein, selber zu melden, wenn ein Teil ausgewechselt werden muss. Dadurch verlieren jene Maschinenbauer ihre Arbeit, die bisher für den Diagnosebericht zuständig waren. Die KI könne mittlerweile eine Krebsdiagnose anhand von MRT-Bildern schneller als der erfahrenste Chirurg stellen – und Robotertaxis seien schon Realität, zum Beispiel in Pittsburgh, wo Uber selbstfahrende Taxis testet.

Auch in Laichingen könnten bald Robotertaxis rollen: „Die KI ist schneller als der Mensch was die Direkterkennung angeht. Sie kann Gesehenes schneller verarbeiten. Ab 2020 wird es auch die ersten Robotertaxis in Laichingen geben“, war sich der Forscher sicher. Dadurch würden Taxifahrer, Lastkraftwagenfahrer und Mitarbeiter der Automobilindustrie ihre Jobs verlieren – aber: Dass Jobs durch technische Entwicklungen verloren gehen, sei nichts Neues. „Schon seit der Dampfmaschine entwickelt sich die Arbeitswelt immer wieder aufs Neue.“ Kutscher verloren ihre Arbeit, als Taxifahrer in den Vordergrund traten.

Was sind die Chancen, die die KI bringt? Der Wissenschaftler: „Maschinen könnten einiges für uns übernehmen, die Menschen müssten weniger arbeiten.“ Damit aber jeder etwas von den Produktivitätsgewinnen habe, müsse man über eine Umverteilung des Wohlstands nachdenken, die zum Gemeinwohl führen würde. „Die Gesellschaft muss Einfluss nehmen, Ethik-Kommissionen sind ein Muss.“ Auch das Wirtschaftswachstum müsste gebremst werden und man hätte mehr Zeit, sich auf kommende Entwicklungen einzustellen. Laut Ertle werden die ersten Roboter ab 2050 klüger sein als die Menschen: „Wir sind noch nicht darauf vorbereitet.“ (akö)