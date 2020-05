Berauscht und zu schnell – Polizei zieht drei Fahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen drei Fahrer in Laichingen und in Westerheim aus dem Verkehr gezogen.

Unter Drogen

Am Mittwoch kontrollierte eine Polizeistreife gegen 22.45 Uhr in Laichingen einen Autofahrer. Der 26-Jährige war mit einem Skoda in der Bahnhofstraße unterwegs. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer möglicherweise unter Drogeneinwirkung stehen könnte. Ein Schnelltest verlief positiv, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er zur Gewährleistung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Betrunken

Deutlich zu viel Alkohol hatte am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr ein Mercedes-Fahrer intus. Den 46-Jährigen stoppte die Polizei in der Geislinger Straße. Er musste seinen Führerschein gleich abgeben und sieht einer Strafanzeige entgegen.

Ohne Fahrerlaubnis

In Westerheim war am Donnerstagabend ein 17-Jähriger ohne Führerschein auf einem Roller unterwegs. Der Roller lief rund 50 Stundenkilometer, die Prüfbescheinigung des Jugendlichen gilt aber nur für gedrosselte Zweiräder bis 25 km/h. Die Polizei stellte den Roller sicher. Auch der Jugendliche muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.