Beim Wanderwettbewerb braucht es Grips auf der Strecke

Die Ortsgruppe Laichingen des Schwäbischen Albvereins lädt für Sonntag, 26. Juni, zum Wanderwettbewerb ein. Start ist zwischen 9. und 9.30 Uhr an der „Alte Realschule“ in der Schulstraße in Laichingen.

Beim Wanderwettbewerb müssen die Teilnehmer zuerst den richtigen Weg finden. Unterwegs und an den Kontrollstellen gibt es dann verschiedene Fragen, Geschicklichkeits- und Denksportaufgaben zu lösen. Grips, Geschicklichkeit, etwas Glück und Einfallsreichtum, von allem wird etwas benötigt, heißt es in einer Vorschau. Die Teilnehmer brauchen gutes Schuhwerk, Schreibzeug und einen Rucksack mit den Sachen, die sie nicht im Kopf haben – Lexikon, Atlas, Duden und ähnliches. Für Essen und Trinken ist an jeder Station gesorgt, heißt es. Starten können Familien, Vereine, Stammtische oder Schulklassen ab vier Personen.

Für die Sieger gibt es Pokale, außerdem bekommt jede Gruppe einen Preis und eine Urkunde. Rechtzeitige Anmeldung nötig bei Stefan Rauscher, Telefon 07333/924322, oder bei Jutta Striebel-Möller, Telefon, 0175 / 365 946 5.