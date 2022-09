Beim Kinderkleiderbasar stöbern

In Laichingen findet am Samstag, 22. Oktober, wieder ein Kinderkleiderbasar statt. In der Zeit von 13 bis 15Uhr kann in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen wieder gestöbert werden. Die Nummernvergabe zum Verkauf ist telefonisch am Donnerstag, 6. Oktober, von 15.30 bis 17.30 Uhr unter der Telefonnummer 0171/1480412 möglich.

Angeboten wird, alles rund ums Kind: unter anderem Bekleidung, Spielsachen, Kinderwagen und Fahrzeuge aller Art wie Schlitten und Bobs.

Annahme der Waren erfolgt am Samstag, 22. Oktober, von 9 bis 10 Uhr, Kartons, deren Waren nicht nach Größen sortiert sind, können leider nicht angenommen werden. Abholung der nicht verkauften Waren ist von 17.30 bis 18 Uhr nach dem Basar. 15 Prozent des Erlöses werden einbehalten und gespendet, heißt es in einem Schreiben der Veranstalter. Diese freuen sich auch über weitere Helfer per E-Mail an basar-laichingen@web.de.