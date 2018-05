Beim Grillen fängt der Müllsack Feuer

Eine Rauchentwicklung in Laichingen rief am Samstagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Es gab keine Verletzten. Zwei Männer im Alter von 30 und 42 Jahren hatten in einem Abstellraum im Keller gegrillt. Dabei geriet gegen 15.40 Uhr ein Müllsack in Brand. Dieser verursachte laut Mitteilung der Polizei eine starke Rauchentwicklung.

Die beiden Männer löschten die Flammen geistesgegenwärtig selbst ab, so dass kein Schaden entstand. Aufgrund der Rauchentwicklung hatten Nachbarn parallel dazu die Feuerwehr verständigt, die laut Mitteilung der Polizei allerdings nicht mehr eingreifen musste. Die beiden Männer wurden laut Polizei nicht verletzt.